فالفيردي: خسارة مدريد ضد جيرونا؟ دعوني أبارك لفريق السلة.. وأومتيتي جاهز ضد ليون

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قبل مواجهة فريقه أمام ليون في دوري الأبطال، مشيرا إلى "البطولة معقدة للغاية".

ليون يستعد لاستضافة برشلونة يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي: "نحن متشوقون لمواجهة ليون. نتطلع للعب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "ليون يعد فريقا رائعا ونعلم مدى صعوبة المباراة".

وواصل "دوري الأبطال منافسة صعبة ومعقدة للغاية. تحقيق البطولة يعد تحديا بالنسبة لنا".

ما رأيك في خسارة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني؟ سؤال يُجيب عنه فالفيردي قائلا: "دعوني أولا أبارك لفريق برشلونة لكرة السلة على الانتصار بكأس ملك إسبانيا".

وأردف "أما الدوري الإسباني، فالبطولة صعبة للغاية وعلينا التركيز على مشوارنا نحن والانتصار في المباريات المتبقية لتحقيق اللقب".

لم يعش نادي ريال مدريد أفضل أيامه أمس الأحد، فخسر فريق كرة القدم بشكل مفاجئ أمام جيرونا في الدوري الإسباني، قبل أن تحل الهزيمة الأكثر مرارة بعد ساعات لفريق كرة السلة.

ريال مدريد واجه غريمه وعدوه الأزلي برشلونة في بالاثيو دي ديبورتس بالعاصمة، في نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، مواجهة كلاسيكية تكررت كثيرا في السنوات الماضية في هذه المرحلة من المسابقة، ولم تخل من الجدل كعادتها.

برشلونة فاز بنتيجة 94-93 بعد أن امتدت المباراة إلى وقت إضافي، ولقطة الثانية الأخيرة في المباراة التي سجّل منها برشلونة نقطتين كانت حديث الشارع الإسباني مساء أمس.

ماذا عن حظوظ مشاركة صامويل أومتيتي؟ يقول فالفيردي: "أومتيتي لم يلح علي من أجل المشاركة أمام ليون. هو يتواجد معنا لأنه جاهز للمشاركة".

واستمر "دعونا نرى ما سيحدث يوم الثلاثاء وهل سيشارك أم لا".

وأشار "ليون يمتلكون مجموعة رائعة هجومية من اللاعبين. يلعبون بطريقة جيدة وأنا احترمهم كثيرا".

وشدد "علينا التركيز أولا على لقاء الذهاب في فرنسا، هذا هو الأهم الآن، وبعد ذلك سنتحدث عن لقاء الإياب".

اقرأ أيضا

رقميا - الزمالك في الموسم الحالي أفضل من الفريق المتوج بالدوري في 2015.. وبشرى تاريخية لجمهوره

مدير يوفنتوس يتحدث عن "صفقة انضمام صلاح"

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تعديلات الدوري لم تراع أعداد لاعبينا.. لسنا الأهلي أو الزمالك

رئيس أحد يكشف لـ في الجول موعد حسم مصير مؤمن زكريا

خبر في الجول – قرار الأهلي خلال ساعات.. و"كل الاحتمالات مطروحة"