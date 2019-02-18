بالفيديو – أهداف جميلة وصناعة من صلاح في مران ليفربول قبل لقاء بايرن ميونيخ

أتم ليفربول مرانه اليوم الاثنين في ملعب ميلوود استعدادا للقاء بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستضيف ليفربول منافسه بايرن في ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد المران تسجيل محمد صلاح نجم الفريق بعض الأهداف الجميلة خلاله.

هذا بالإضافة لصناعته لأكثر من هدف لزملائه في شباك الحارس أليسون بيكر.

فهل يترجم صلاح ما فعله في المران أمام مانويل نوير ورفاقه غدا؟

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