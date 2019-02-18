بالفيديو – أهداف جميلة وصناعة من صلاح في مران ليفربول قبل لقاء بايرن ميونيخ

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 19:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورنموث

أتم ليفربول مرانه اليوم الاثنين في ملعب ميلوود استعدادا للقاء بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستضيف ليفربول منافسه بايرن في ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد المران تسجيل محمد صلاح نجم الفريق بعض الأهداف الجميلة خلاله.

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هذا بالإضافة لصناعته لأكثر من هدف لزملائه في شباك الحارس أليسون بيكر.

فهل يترجم صلاح ما فعله في المران أمام مانويل نوير ورفاقه غدا؟

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