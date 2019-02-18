نيدفيد: لطالما أعجبت بمانشستر يونايتد.. لكن قرار البقاء في الدرجة الثانية كان سهلا

قال بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس إنه تلقى عرضا من مانشستر يونايتد للانتقال إليه في أعقاب هبوط البيانكونيري للدرجة الثانية بسبب أزمة الكالتشيو بولي في عام 2006.

وتحدث نيدفيد لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا: "لطالما احترمت الكرة الإنجليزية والبريميرليج بكل تأكيد".

وواصل اللاعب التشيكي "وكيلي تلقى بعض العروض ولطالما كنت مشجعا مع مانشستر يونايتد وسير أليكس فيرجسون في ذلك الوقت".

وأردف "هذا الفريق كان بين الأعظم في ذلك الوقت وكانوا مصدرا للإلهام والرغبة".

وأكمل نيدفيد "فيرجسون حقق أشياء عظيمة ولا أعرف إن كان يستطيع أي شخص آخر في المستقبل تكرار ما فعله".

وبسؤاله هل كان قرار بقائه مع يوفنتوس في الدرجة الثانية أمرا سهلا قال: "يتم سؤالي حول ذلك الأمر كثيرا وأقول دائما إن القرار لم يكن صعبا".

وأوضح "اللاعبون الآخرون الذين قرروا البقاء فكروا مثلي ماذا كان سيحدث إن غادرنا الفريق؟"

وأتم "قررنا البقاء لشعورنا بالمسؤولية وأن نعيد النادي ما قدمه لنا، النادي كان مؤمنا بنا وكان ذلك هو الوقت الصحيح للرد على ذلك لذلك الأمر كان سهلا".

ولعب نيدفيد بقميص يوفنتوس ثماني سنوات وتوج خلالهم بجائزة الكرة الذهبية عام 2003.

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