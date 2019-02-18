نيدفيد: لطالما أعجبت بمانشستر يونايتد.. لكن قرار البقاء في الدرجة الثانية كان سهلا

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 18:02

كتب : رامي جمال

بافيل نيدفيد - يوفنتوس

قال بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس إنه تلقى عرضا من مانشستر يونايتد للانتقال إليه في أعقاب هبوط البيانكونيري للدرجة الثانية بسبب أزمة الكالتشيو بولي في عام 2006.

وتحدث نيدفيد لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا: "لطالما احترمت الكرة الإنجليزية والبريميرليج بكل تأكيد".

وواصل اللاعب التشيكي "وكيلي تلقى بعض العروض ولطالما كنت مشجعا مع مانشستر يونايتد وسير أليكس فيرجسون في ذلك الوقت".

أخبار متعلقة

نيدفيد: رونالدو فاق توقعاتنا في يوفنتوس.. أكثر من مجرد لاعب سكاي: غياب لوفرين وفيرمينو عن مران ليفربول قبل مواجهة بايرن مدير يوفنتوس يتحدث عن "صفقة انضمام صلاح"

وأردف "هذا الفريق كان بين الأعظم في ذلك الوقت وكانوا مصدرا للإلهام والرغبة".

وأكمل نيدفيد "فيرجسون حقق أشياء عظيمة ولا أعرف إن كان يستطيع أي شخص آخر في المستقبل تكرار ما فعله".

وبسؤاله هل كان قرار بقائه مع يوفنتوس في الدرجة الثانية أمرا سهلا قال: "يتم سؤالي حول ذلك الأمر كثيرا وأقول دائما إن القرار لم يكن صعبا".

وأوضح "اللاعبون الآخرون الذين قرروا البقاء فكروا مثلي ماذا كان سيحدث إن غادرنا الفريق؟"

وأتم "قررنا البقاء لشعورنا بالمسؤولية وأن نعيد النادي ما قدمه لنا، النادي كان مؤمنا بنا وكان ذلك هو الوقت الصحيح للرد على ذلك لذلك الأمر كان سهلا".

ولعب نيدفيد بقميص يوفنتوس ثماني سنوات وتوج خلالهم بجائزة الكرة الذهبية عام 2003.

اقرأ أيضا

رقميا - الزمالك في الموسم الحالي أفضل من الفريق المتوج بالدوري في 2015.. وبشرى تاريخية لجمهوره

مدير يوفنتوس يتحدث عن "صفقة انضمام صلاح"

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تعديلات الدوري لم تراع أعداد لاعبينا.. لسنا الأهلي أو الزمالك

رئيس أحد يكشف لـ في الجول موعد حسم مصير مؤمن زكريا

خبر في الجول – قرار الأهلي خلال ساعات.. و"كل الاحتمالات مطروحة"

نيدفيد يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

التشكيل – عودة لوكاكو ليونايتد.. وثلاثي هجومي قوي لتشيلسي 12 دقيقة | أوروبا
بوكسيتس: هدفنا التسجيل والانتصار في فرنسا.. ننتظر أفضل نسخة من ليون أمامنا 12 دقيقة | أوروبا
أزمة في إسبانيا.. ريال مدريد يهدد بالانسحاب من رابطة السلة بعد "سرقة نهائي الكأس" أمام برشلونة 18 دقيقة | رياضات أخرى
3 بنود يناقشها اتحاد الكرة في عموميته.. إلغاء بند الـ8 سنوات وتغيير نظام الدرجة الثانية 33 دقيقة | مصر
في دقيقتين.. طرد لاعب دجلة وإلغاء هدف "جدلي" للمقاصة 44 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – أهداف جميلة وصناعة من صلاح في مران ليفربول قبل لقاء بايرن ميونيخ ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك