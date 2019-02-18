نيدفيد: رونالدو فاق توقعاتنا في يوفنتوس.. أكثر من مجرد لاعب

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

رونالدو - يوفنتوس

قال بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس إن كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري فاق كل التوقعات التي كانت موضوعة له مع انضماه لصفوف الفريق.

حديث اللاعب التشيكي لم يخص أداء صاروخ ماديرا داخل الملعب فقط بل امتد لمدح شخصيته والثقة الكبيرة التي أضفاها على الفريق منذ انضمامه إليه الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

وتحدث نيدفيد لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا: "مع قدوم رونالدو عقلية الفريق تحسنت".

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وأوضح "عقلية الفوز كانت دائما متواجدة ولكن هناك بعض الأشياء جلبها رونالدو للفريق أثرت على الجميع وجعلت كل اللاعبين أكثر ثقة".

وبسؤاله إن كان رونالدو حقق كل ما يوفنتوس كان يأمله منه قال: "لا لقد أضاف أشياء أكثر".

وتابع "نحن نعرف رونالدو كلاعب والآن نعرفه كشخص رائع والكل هنا منبهرا بشخصيته هو أكثر من لاعب بالنسبة لنا".

وشدد "الطريقة التي أصف بها يوفنتوس تتفق مع رونالدو هو يتناسب تماما مع شخصية النادي وصاحب عقلية مثالية".

ومنذ انضمام رونالدو إلى صفوف يوفنتوس سجل 21 هدفا وصنع 12 آخرين في 32 مباراة شارك فيها في كل البطولات.

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