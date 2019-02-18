"هدفي حصد دوري أبطال آسيا".. رسميا – جاريدو مديرا فنيا لـ العين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميا مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو حتى نهاية الموسم مع قابلية للتمديد بموافقة الطرفين.

الكرواتي زوران ماميتش رحل من تدريب العين لتدريب الهلال السعودي، والآن الفريق الإماراتي قرر التعاقد مع جاريدو.

وتحدث غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة العين عن قرار تعيين جاريدو، قائلا: "كل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في النادي في التواصل مع المدرب المناسب للفريق، وذلك بعد استعراض نحو 25 سيرة ذاتية لأسماء مدربين من مدارس كروية مختلفة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "اللجنة وجدت في جاريدو المواصفات المطلوبة. يمتلك شخصية قوية ولديه تاريخ جيد بعد أن حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي والرجاء ولديه خبرة في الدوري السعودي ويمتلك سيرة ذاتية جيدة في التعامل مع جميع اللاعبين".

من جانبه، تحدث جاريدو قائلا: "لم أتردد في قبول عرض العين لمعرفتي الجيدة بمكانة وقيمة النادي والذي يمتلك إدارة محترفة ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالي".

وتابع "جلست مع إدارة النادي خلال فترة المفاوضات وتم توضيح أهداف النادي وتحديد الأولويات. هدفنا الرئيسي هو المنافسة على حصد لقب دوري أبطال آسيا 2019 والمحافظة على لقب الدوري".

ويكمل "العين يمتلك الإمكانيات والمقدرة والشخصية القوية التي ستقوده لتحقيق طموحات جماهيره".

وأتم "أتمنى أن يحظى الفريق في المرحلة المقبلة بالدعم القوي والمساندة المطلوبة من جميع أعضاء العائلة العيناوية المؤلفة من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وطبية وجماهير وكل منتسب للنادي".

ويحتل العين المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 15 مباراة.

ويستعد العين لمواجهة النصر في الجولة الـ 16 من الدوري يوم السبت المقبل.

في دوري أبطال آسيا، يقع العين في المجموعة الثالثة النارية رفقة الدحيل القطري واستقلال طهران والهلال السعودي.

وينطلق دور مجموعات دوري أبطال آسيا في الرابع من شهر مارس المقبل.

✍️ خوان كارلوس يوقع للعين الهاجري يشيد بجهود اللجنة الفنية للاحتراف العين يعلن تعاقده رسمياً مع الإسباني غاريدو لقيادة "الزعيم" حتى نهاية الموسم التفاصيل 👈 https://t.co/HJEzOhAWpc#نادي_العين#WelcomeJCGarrido@JCGarrido pic.twitter.com/mqwhPN64sc — Al Ain FC (@alainfcae) February 18, 2019

وكان جاريدو قد رحل عن قيادة الرجاء المغربي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بعد تحقيقه لقب الكونفدرالية الإفريقية وقبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي، وحل كارتيرون خلفا له في الفريق المغربي.

وحقق جاريدو لقب الكونفدرالية الإفريقية لعام 2018 مع الرجاء المغربي بعد التغلب على فيتا كلوب في المباراة النهائية.

وتعاقد الرجاء مع جاريدو في صيف 2017 وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد المدرب الإسباني في الصيف المقبل.

وسبق لجاريدو تدريب الأهلي وحقق معه كأس الكونفدرالية والسوبر المصري، إلى جانب تدريبه سابقا لـ الاتفاق السعودي عربيا، ومن قبله ريال بيتيس وفياريال في إسبانيا.

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