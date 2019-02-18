حسام عوار: سنفتقد نبيل فقير أمام برشلونة.. ستكون أكبر مباراة في مسيرتي

تحدث الجزائري الفرنسي حسام عوار لاعب وسط نادي ليون عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال، مشيرا إلى "واثقون من أنفسنا أمام هذا التحدي".

ليون يستعد لاستضافة برشلونة يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

عوار، صاحب الـ 20 عاما تحدث عن مواجهة برشلونة قائلا: "نحن جاهزون لمواجهتهم مع كثير من التركيز".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "سنعطي كل ما لدينا أمام برشلونة. سيتعين علينا الاعتماد على جماهيرنا".

ويرى حسام عوار "اعتقد أن ميندي – فيرلاند ميندي – جاهز لمواجهة ليونيل ميسي. نثق تماما في إمكانياتنا".

وأكمل حديثه قائلا: "سنفتقد لـ نبيل فقير أمام برشلونة، ولكننا نمتلك مجموعة عظيمة من اللاعبين يقدرون على تعويضه. نحتاج للتركيز على كل لاعبي برشلونة وليس لاعبا واحدا أو اثنين فقط".

وأشار "لقد شاهدت الكثير من مباريات برشلونة وأنا صغير في السن. مواجهة برشلونة ستكون أكبر مباراة في مسيرتي".

ولعب عوار 33 مباراة هذا الموسم مع ليون. سجل 6 أهداف وصنع 5 خلال ظهوره في 4 بطولات مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

ويغيب نبيل فقير عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة.

فقير صاحب الـ 25 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

اقرأ أيضا

رقميا - الزمالك في الموسم الحالي أفضل من الفريق المتوج بالدوري في 2015.. وبشرى تاريخية لجمهوره

مدير يوفنتوس يتحدث عن "صفقة انضمام صلاح"

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تعديلات الدوري لم تراع أعداد لاعبينا.. لسنا الأهلي أو الزمالك

رئيس أحد يكشف لـ في الجول موعد حسم مصير مؤمن زكريا

خبر في الجول – قرار الأهلي خلال ساعات.. و"كل الاحتمالات مطروحة"