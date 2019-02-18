مران الأهلي – انتظام الشناوي.. ورباعي يعود للتدريبات الجماعية

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 17:02

كتب : حسام نور الدين

صالح جمعة - الأهلي

انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التدريبات الجماعية البدنية في مران الفريق اليوم الاثنين.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وبذلك، أعلن الشناوي جاهزيته لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الضامة قبل دقائق من مواجهة الإنتاج الحربي ليخرج من التشكيل الأساسي ويشارك شريف إكرامي بدلا منه.

وكذلك، عاد صالح جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة بعد فترة من الغياب.

أخبار متعلقة

مران الأهلي – تدريبات بدنية لأزارو وحمودي وصالح.. ومحاضرة فنية للاعبين مران الأهلي - جلسة بين طارق سليمان والشناوي.. وانتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية مران الأهلي – صالح يشتكي من الإجهاد.. وفقرة خاصة لـ صلاح محسن وحمودي لإنهاء الهجمات

وغاب صالح بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة.

وكذلك، انتظم أحمد فتحي وأحمد حمودي ووليد أزارو في المران الجماعي.

وتعافى فتحي من الإصابة من مزق في العضلة الأمامية، فيما تعافى حمودي من التواء في الكاحل، بينما تعافى حمودي من قطع في العضلة الضامة.

وخلال المران، قاد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة فنية، قبل فقرة بدنية كانت مدتها نصف ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية في الجولة 22 من الدوري، يوم الأربعاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 42 نقطة من 19 مباراة.

اقرأ أيضا

رقميا - الزمالك في الموسم الحالي أفضل من الفريق المتوج بالدوري في 2015.. وبشرى تاريخية لجمهوره

مدير يوفنتوس يتحدث عن "صفقة انضمام صلاح"

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تعديلات الدوري لم تراع أعداد لاعبينا.. لسنا الأهلي أو الزمالك

رئيس أحد يكشف لـ في الجول موعد حسم مصير مؤمن زكريا

خبر في الجول – قرار الأهلي خلال ساعات.. و"كل الاحتمالات مطروحة"

صالح جمعة الأهلي محمد الشناوي

نرشح لكم

أخر الأخبار

فينجر عن رؤيته لـ مبابي لأول مرة: فرنسا وجدت بيليه الجديد 49 ثاتيه | أوروبا
بالفيديو – يبدأ الهجوم بنفسه وينهيه بنجاح.. بوجبا يصعق تشيلسي بهدف ثان 38 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – عرضية رائعة من بوجبا = هيريرا يدك مرمى تشيلسي 53 دقيقة | أوروبا
عبد المنصف: طريقة دجلة خطيرة جدا.. لعبت في خط الدفاع بالشوط الثاني 57 دقيقة | الدوري المصري
طلعت يوسف يهاجم اتحاد الكرة ويُصرح: سنخوض لقاء الزمالك بأي تشكيل ساعة | الدوري المصري
مودي: تلقيت عروضا عديدة من الأهلي والزمالك.. ومستواي يؤهلني للعب للمنتخب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد

قد ينال إعجابك