مران الأهلي – انتظام الشناوي.. ورباعي يعود للتدريبات الجماعية

انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التدريبات الجماعية البدنية في مران الفريق اليوم الاثنين.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وبذلك، أعلن الشناوي جاهزيته لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الضامة قبل دقائق من مواجهة الإنتاج الحربي ليخرج من التشكيل الأساسي ويشارك شريف إكرامي بدلا منه.

وكذلك، عاد صالح جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة بعد فترة من الغياب.

وغاب صالح بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة.

وكذلك، انتظم أحمد فتحي وأحمد حمودي ووليد أزارو في المران الجماعي.

وتعافى فتحي من الإصابة من مزق في العضلة الأمامية، فيما تعافى حمودي من التواء في الكاحل، بينما تعافى حمودي من قطع في العضلة الضامة.

وخلال المران، قاد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة فنية، قبل فقرة بدنية كانت مدتها نصف ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية في الجولة 22 من الدوري، يوم الأربعاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 42 نقطة من 19 مباراة.

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