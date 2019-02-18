أحد: مؤمن انضم إلينا مصابا.. سنفسخ عقده في هذه الحالة

حدد نادي أحد السعودي إمكانية إنهاء التعاقد مع لاعبه مؤمن زكريا المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد العلوي المشرف العام على الكرة بنادي أحد: "الرؤية ستتضح بعد 3 أيام عندما نتسلم التقرير الطبي من المستشفى الألماني وعرضه على الطبيب الاستشاري للفريق بعدما أجرينا فحوصات وأشعة على جميع اللاعبين".

وأوضح عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مؤمن مصاب منذ انضمامه للفريق، لم يتعرض لأي إصابة معنا بل كان مصابا بصفوف الأهلي".

وأكد العلوي: "لا تفكير في إنهاء عقد اللاعب نهائيا إلا بتقرير طبي صادر عن المستشفى، فلا مانع أن يلعب ويستكمل الموسم ولكن إذا احتاج شهرا أو شهرا ونصف بالتالي الموسم انتهى".

وأشار: "لم نفكر في استرداد الأموال من النادي الأهلي حال فسخ التعاقد بل أن يعود اللاعب إلينا.. لا مانع من دفع أموال للمستشفى من أجل عودة مؤمن خلال أسبوع أو 10 أيام لأننا نحتاجه".

واستطرد: "لا نريد المغامرة باللاعب إلا عندما يكون سليما 100% بعد صدور التقرير الطبي خلال 3 أيام".

وانتقل المشرف العام على الكرة بنادي أحد للحديث عن مهاجم الفريق أحمد جمعة المعار من المصري البورسعيدي، مؤكدا: "جمعة مكسب لنا ومحبوب من جماهير أحد، وأتمنى أن يبتعد عنه شر الإصابات".

واختتم تصريحاته: "استمرار أحمد جمعة معنا للموسم المقبل احتمال كبير".

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