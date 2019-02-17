كهربا يُهدي هدفه في إنبي لـ"عم صلاح": يكفينا قلبه وحبه

الأحد، 17 فبراير 2019 - 22:37

كتب : FilGoal

كهربا - عم صلاح - الزمالك

أهدى محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك هدفه في شباك إنبي لـ"عم صلاح" مشجع الفارس الأبيض.

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسجل كهربا هدف فريقه الثاني في المباراة مستغلا تمريرة رائعة من أحمد سيد "زيزو".

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وكتب كهربا على حسابه الشخصي على (تويتر): "أهدي هدفي اليوم والفوز إلى عم صلاح الكفيف الذي لا يحتاج مشاهدتنا، ويكفينا قلبه وحبه ودعمه لنا".

وأضاف "هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم الذي نحتاج له الفترة المقبلة".

آخر خسارة محلية (الدوري والكأس) لـ الزمالك كانت أمام النجوم في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، بعدها لعب الفارس الأبيض 18 مباراة (2 كأس – 16 دوري) ولم يسقط في فخ الهزيمة.

وانتصر الزمالك في 16 مباراة من الـ 18 بينما تعادل مرتين.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في صدارة الدوري من 20 مباراة. بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي 42 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

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