علي ماهر: يكفيني أن الزمالك "البطل" أهدر الوقت أمامنا.. إدارة إنبي شكرتني عما فعلته

الأحد، 17 فبراير 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

علي ماهر مدرب إنبي

يرى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي أن إهدار الزمالك للوقت في نهاية المباراة، يدل على أدائه في اللقاء.

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال علي ماهر: "نحن في موسم استثنائي في كل شيء. يوجد منافسة على اللقب ومنافسة على الهبوط".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ارتكبنا خطأين أمام الزمالك وتسببا في اهتزاز شباكنا".

وأشار "قدمنا في الشوط الثاني أداءً محترما للغاية. لعبنا بنفس أسلوبنا دون أي خوف وهاجمنا بقوة وأخبرت اللاعبين باللعب بأسلوبنا دون أي خوف".

وأكمل حديثه قائلا: "يكفيني أن الزمالك البطل كان يهدر الوقت أمامنا في نهاية المباراة. هذا يكفيني".

وتابع "إدارة إنبي شكرتني عقب المباراة. الإدارة أخبرتني أنني أعدت الكرة الجميلة من جديد لـ إنبي. أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة".

وكرر "شوط ثاني ولا أروع حاولنا كثيرا على المرمى ومع استمرار هذا الأداء، سنصبح أفضل وأفضل فيما هو قادم".

آخر خسارة محلية (الدوري والكأس) لـ الزمالك كانت أمام النجوم في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، بعدها لعب الفارس الأبيض 18 مباراة (2 كأس – 16 دوري) ولم يسقط في فخ الهزيمة.

وانتصر الزمالك في 16 مباراة من الـ 18 بينما تعادل مرتين.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في صدارة الدوري من 20 مباراة. بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي 42 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

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