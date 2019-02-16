السولية يواصل التألق.. استغل خطأ الإنتاج وتقدم لـ الأهلي

واصل عمرو السولية تألقه خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي بعدما نجح في هز شباك الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي يستضيف الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي قبل أن تهتز الشباك في الدقيقة 49 عن طريق عمرو السولية.

السولية استغل كرة عائدة على حدود منطقة جزاء بعد فشل دفاع الإنتاج في أبعاد الكرة من أمام ناصر ماهر، ليسدد بإتقان في شباك الإنتاج.

وصنع السولية أمام مصر للمقاصة ثم سجل أمام وادي دجلة وأمام سيمبا التنزاني في لقاء الـ 5-0.

والآن يعود للتسجيل من جديد ولكن في شباك الإنتاج الحربي.

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