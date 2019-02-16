التشكيل – رؤوف ومسعد يقودان الإنتاج أمام الأهلي

يعتمد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي على أحمد رؤوف في خط هجوم فريقه أمام الأهلي.

الإنتاج الحربي يستضيف الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

رؤوف هو المهاجم الصريح في تشكيل الإنتاج وخلفه الثنائي موسم دياوارا ومحمد مسعد.

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ويؤمن وسط الإنتاج كل من أحمد مجدي ومحمود حمادة ومحمود كابونجا.

وفيما يلي تشكيل الإنتاج الحربي بالكامل أمام الأهلي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود البدري – عبد الوهاب عنان – عبد الرحمن فاروق.

الوسط الدفاعي: أحمد مجدي – كابونجا – محمود حمادة.

الوسط الهجومي: موسى دياوارا – محمد مسعد.

الهجوم: أحمد رؤوف.

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