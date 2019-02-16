التشكيل – رؤوف ومسعد يقودان الإنتاج أمام الأهلي

السبت، 16 فبراير 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

محمد مسعد - الإنتاج الحربي - الزمالك - جنش - حازم إمام

يعتمد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي على أحمد رؤوف في خط هجوم فريقه أمام الأهلي.

الإنتاج الحربي يستضيف الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

رؤوف هو المهاجم الصريح في تشكيل الإنتاج وخلفه الثنائي موسم دياوارا ومحمد مسعد.

أخبار متعلقة

التشكيل – هشام محمد بجانب السولية.. رباعي هجومي لـ الأهلي أمام الإنتاج تشكيل الأهلي المتوقع – نيدفيد يجاور السولية.. وعودة هاني وناصر ماهر أمام الإنتاج الحنفي حكما لمواجهة الإنتاج والأهلي.. تعرف على سجله مع الفريقين عودة هاني والسولية واستمرار الشيخ وغياب ربيعة في قائمة الأهلي ضد الإنتاج

طالع أيضا - تعرف على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

ويؤمن وسط الإنتاج كل من أحمد مجدي ومحمود حمادة ومحمود كابونجا.

وفيما يلي تشكيل الإنتاج الحربي بالكامل أمام الأهلي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود البدري – عبد الوهاب عنان – عبد الرحمن فاروق.

الوسط الدفاعي: أحمد مجدي – كابونجا – محمود حمادة.

الوسط الهجومي: موسى دياوارا – محمد مسعد.

الهجوم: أحمد رؤوف.

اقرأ أيضا:

صراع الصعود مع اقتراب النهاية.. أسوان يهرب بصدارة الصعيد.. ومنافسة شديدة في بحري والقاهرة

خبر في الجول – مصطفى فتحي ينتظر التأشيرة للسفر لألمانيا للاطمئنان على إصابته

كومان جاهز لمواجهة ليفربول

تقرير: جمهور إنتر يتعدى على سيارة زوجة ووكيلة إيكاردي بحجارة

كيليان مبابي.. وكأن نُضجه فٍطرة تقبع في داخله

في الدوري الإنتاج الحربي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الحل عند جريزمان دائما.. أتليتكو يتخطى رايو في دربي مدريدي صغير 11 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كيف ضاعت؟ الاتحاد السكندري يهدر انفرادا صريحا في مواجهة الهلال 45 دقيقة |
بالفيديو - الهلال يتقدم على الاتحاد بهدف أول على الطائر 57 دقيقة |
حجازي يتجاوز المحمدي في صدام مصري بدوري القسم الثاني الإنجليزي ساعة | المحترفون
إصابة الشناوي.. وإكرامي يحرس مرمى الأهلي أمام الإنتاج ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإنتاج 0 الأهلي 1.. السولية يستغل خطأ الدفاع ويسدد في الشباك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 رسميا - اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد القمة

قد ينال إعجابك