التشكيل – هشام محمد بجانب السولية.. رباعي هجومي لـ الأهلي أمام الإنتاج

يشارك هشام محمد في وسط ملعب الأهلي بجانب عمرو السولية في مواجهة الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي يستضيف الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

محمد هاني يعود للظهور المحلي من جديد. يشارك أساسيا كظهير أيمن.

جونيور أجايي يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وناصر ماهر وحسين الشحات.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – هشام محمد.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

وخرج محمود وحيد من قائمة الأهلي بالكامل، بينما يجلس صلاح محسن وجيرالدو وكريم وليد "نيدفيد" على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي احتياطي الأهلي:

شريف إكرامي – حمدي فتحي – سعد سمير – أحمد الشيخ – جيرالدو – كريم نيدفيد – صلاح محسن.

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