التشكيل – هشام محمد بجانب السولية.. رباعي هجومي لـ الأهلي أمام الإنتاج

السبت، 16 فبراير 2019 - 18:12

كتب : أحمد الخولي

هشام محمد - الأهلي - فيتا كلوب

يشارك هشام محمد في وسط ملعب الأهلي بجانب عمرو السولية في مواجهة الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي يستضيف الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

محمد هاني يعود للظهور المحلي من جديد. يشارك أساسيا كظهير أيمن.

أخبار متعلقة

بالفيديو - الوصل يظفر بتعادل صعب ومثير أمام أهلي جدة في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية مران غائبي الأهلي - عاشور يبدأ مرحلة تأهيل جديدة.. ورباعي يشارك في التدريبات الجماعية تشكيل الأهلي المتوقع – نيدفيد يجاور السولية.. وعودة هاني وناصر ماهر أمام الإنتاج الحنفي حكما لمواجهة الإنتاج والأهلي.. تعرف على سجله مع الفريقين

جونيور أجايي يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وناصر ماهر وحسين الشحات.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – هشام محمد.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

وخرج محمود وحيد من قائمة الأهلي بالكامل، بينما يجلس صلاح محسن وجيرالدو وكريم وليد "نيدفيد" على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي احتياطي الأهلي:

شريف إكرامي – حمدي فتحي – سعد سمير – أحمد الشيخ – جيرالدو – كريم نيدفيد – صلاح محسن.

اقرأ أيضا:

صراع الصعود مع اقتراب النهاية.. أسوان يهرب بصدارة الصعيد.. ومنافسة شديدة في بحري والقاهرة

خبر في الجول – مصطفى فتحي ينتظر التأشيرة للسفر لألمانيا للاطمئنان على إصابته

كومان جاهز لمواجهة ليفربول

تقرير: جمهور إنتر يتعدى على سيارة زوجة ووكيلة إيكاردي بحجارة

كيليان مبابي.. وكأن نُضجه فٍطرة تقبع في داخله

في الدوري الأهلي الإنتاج الحربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الحل عند جريزمان دائما.. أتليتكو يتخطى رايو في دربي مدريدي صغير 11 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كيف ضاعت؟ الاتحاد السكندري يهدر انفرادا صريحا في مواجهة الهلال 45 دقيقة |
بالفيديو - الهلال يتقدم على الاتحاد بهدف أول على الطائر 57 دقيقة |
حجازي يتجاوز المحمدي في صدام مصري بدوري القسم الثاني الإنجليزي ساعة | المحترفون
إصابة الشناوي.. وإكرامي يحرس مرمى الأهلي أمام الإنتاج ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإنتاج 0 الأهلي 1.. السولية يستغل خطأ الدفاع ويسدد في الشباك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 رسميا - اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد القمة

قد ينال إعجابك