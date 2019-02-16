في خطاب رسمي.. الجونة يتحفظ على تعيين حكام عرب بمواجهة بيراميدز

أرسل نادي الجونة خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري تضمن التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز.

وويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجونة في الجولة 23 من الدوري المصري.