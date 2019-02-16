في خطاب رسمي.. الجونة يتحفظ على تعيين حكام عرب بمواجهة بيراميدز
السبت، 16 فبراير 2019 - 15:59
كتب : أحمد الخولي
أرسل نادي الجونة خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري تضمن التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز.
وويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجونة في الجولة 23 من الدوري المصري.
ورحب نادي الجونة في خطابه لاتحاد الكرة بتعيين حكام من خارج قارتي آسيا وإفريقيا لإدارة المباراة سالفة الذكر.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 22 مباراة.
فيما يتواجد الجونة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.
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