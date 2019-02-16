جوارديولا عن قلة مشاركات محرز: أنا السبب وحزين لأنني لست عادلا معه.. لكنني لا أشك في قدراته

"أنا السبب لقلة مشاركاته وأنا حزين لأنني لست عادلا معه" هكذا رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سبب غياب رياض محرز في المباريات الأخيرة.

رد جوارديولا على سؤال الصحفيين لماذا لا يلعب محرز بشكل أساسي؟ فعلل ذلك بكثرة المتاحين التي تضطره لعدم منح الفرصة للجميع بشكل عادل.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الجمعة "محرز لم يقم بأي شيء خاطئ، كما أنه ليس منزعجا ولم يثر أي مشكلة، ولقد اجتمعت به وطالبته بمواصلة التدرب بجدية".

وأضاف "أنا السبب وراء عدم مشاركته بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، هو ليس مذنب ولا يمر بأي سبب خاص".

وواصل "صراحة أنا حزين لأنه يتدرب بشكل قوي، وهو لاعب موهوب جدا لكننا نملك خمسة مهاجمين في هذه اللحظة. على سبيل المثال في المباراة الماضية، ليروي ساني لم يلعب من الأساسي".

بيب أتبع "نحن نملك لاعبين رائعين، مثل بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج في أعلى مستوى لهم، وربما هذا هو السبب الوحيد لغياب الباقيين".

وأكمل "هو شخص نحن سعداء بوجوده، لكن مع الأسف أنا لست لطيفا معه، وفي الحقيقة لا أستطيع منحه دقائق المشاركة التي يستحقها، لذلك أنا أسف له، هذا ما أستطيع قوله".

جوارديولا أكد أن رياض محرز ورغم غيابه عن المشاركة كأساسي، لكنه سيكون جاهزا وفي أعلى مستوى له حين يتواجد مثل باقي أعضاء الفريق، فقال "أنا لست عادلا في الحقيقة لأن محرز إذا شارك في نفس عدد الدقائق التي شارك فيه زملاءه، لكان الآن في نفس المستوى "الأعلى" الذي يمر به اللاعبون الذين يشاركون بشكل أساسي".

المدرب الإسباني استدرك قائلا "ليس سهلا على لاعب لا يشارك بصفة أساسية أن يأتي ويلعب في مستوى تنافسي عالي جدا. هو يملك المستوى الرائع، لكن امنحه المشاركة في 5 أو 6 مباريات متتالية، وستجده في نفس مستوى ستيرلينج وبيرناردو سيلفا وباقي اللاعبين. وذلك لأنه بعيد منذ شهرين ونحن نلعب المباريات بشكل متتالي".

وأتم "لا أشك أبدا في قدراته، فقط عليه الاستمرار في التدرب بشكل قوي وعدم الشكوى، أن ينظر للأمام ويحارب مرة تلو الأخرى، وقته سيأتي، وأنا واثق تماما أنه سيلعب بصورة رائعة وقتها".

انضم رياض محرز النجم الجزائري إلى مانشستر سيتي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف ليستر سيتي مقابل 60 مليون إسترليني في صفقة هي الأعلى بتاريخ الزُرق.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 34 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم 9 أهداف وصنع 10 آخرين.

وكانت المباراة الأخيرة التي بدأها محرز مع سيتي كأساسي أمام ساوثامبتون في 30 ديسمبر الماضي، لكنه في المقابل شارك كأساسي في مباريات كأس الرابطة التي خاضها الفريق خلال شهر يناير.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوبورت كاونتي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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