مران غائبي الأهلي - عاشور يبدأ مرحلة تأهيل جديدة.. ورباعي يشارك في التدريبات الجماعية

السبت، 16 فبراير 2019 - 11:22

كتب : أحمد الخولي

حسام عاشور لاعب الأهلي أمام المقاولون العرب

خاض محمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا صباح اليوم السبت على ملعب التتش لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى نجيب، التدريبات البدنية تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال، ضمن المرحلة الأخيرة في مراحل تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نسخة دوري الأبطال الماضية.

وخضع نجيب، لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل بداية مرحلة المران البدني، للعودة من جديد لتدعيم دفاع الفريق.

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وقاد أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الانتاج الحربي التي تقام مساء اليوم، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الممتاز.

واشتمل المران على جانب بدني قوي، وتدريبات الكرة، بمشاركة جميع اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، في ظل توالي المباريات ما بين البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا.

وشارك أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للاعبين الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربي، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وتواجد الرباعي في المران البدني وتدريبات الكرة، في خطوة جديدة نحو عودتهم من جديد إلى التواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكان مروان محسن، قد شارك في مران الفريق الجماعي قبل الدخول في معسكر استعدادا للانتاج الحربي، وواصل مشاركته اليوم في المران الجماعي مع الغائبين عن مباراة الإنتاج.

وأدى حسام عاشور، قائد الفريق، تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الغائبين، وركض عاشور ركضا خفيفا حول الملعب كما أدى جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، عقب تعرضه لإصابة عضلية، والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وبدأ عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة.

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