الحنفي حكما لمواجهة الإنتاج والأهلي.. تعرف على سجله مع الفريقين

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء الإنتاج الحربي والأهلي إلى الحكم محمد الحنفي.

الإنتاج يستضيف الأهلي في السابعة مساءً يوم السبت في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

الحنفي حكم أول ويعاونه يوسف البساطي وسامي هليل إلى جانب محمد عمارة كحكم رابع والثنائي طارق سامي وأسامة إسماعيل كحكم خامس.

وأدار الحنفي مباراتين لـ الأهلي في الدوري هذا الموسم. لقاء أمام وادي دجلة وانتهى بهدف للمارد الأحمر، ولقاء أمام طلائع الجيش وانتهى بفوز الأهلي 2-0.

بينما لم يدر الحنفي أي مباراة لـ الإنتاج الحربي هذا الموسم.

بشكل عام، أدار الحنفي 21 مباراة لـ الأهلي انتهت 13 منهم لصالح المارد الأحمر بينما تعادل الفريق 4 مرات وخسر 4 مرات.

كما أدار الحنفي 7 مباريات لـ الإنتاج الحربي، وانتصر الأخير مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، بينما الإنتاج الحربي في المركز الخامس برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.

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