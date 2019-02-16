أليجري يعلق على اهتمام يوفنتوس بـ إيكاردي

إيكاردي دخل في صراع مع ناديه الآونة الماضية إذ قرر النادي سحب شارة القيادة منه بعد خلافات على تجديد التعاقد قبل أن يتم استبعاده من مواجهة الفريق الأخيرة أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، وأكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني للنيراتزوري أن غياب إيكاردي جاء بناء على طلب شخصي منه.

والتقارير الإيطالية أشارت إلى احتمالية انتقال إلى يوفنتوس، فيما ذكرت كالتشيو ميركاتو أن اللاعب توصل لاتفاق بالفعل مع البيانكونيري.

وأليجري علق على الأمر خلال المؤتمر الصحفي بعد الانتصار على فروسونيني 3-0: "إيكاردي مهاجم يسجل الأهداف، إنه صغير ومازال أمامه طريق طويل".

واستدرك "ولكن كما أقول دائما: من أجل تقييم لاعب بجدية عليك أن تدربه. الكشافون الموهبون يرون الأمر بطريقة مختلفة عن المدرب".

ماذا حدث؟

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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