بالفيديو - هدف بعد 13 ثانية وعودة بعد تأخر.. بايرن ينتصر في اختباره الأخير قبل صدام ليفربول

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن - أوجسبورج

بايرن ميونيخ استقبل هدفا في الثانية 13 وتأخر في النتيجة ولكنه أفلت من فخ السقوط وعاد بانتصار في الاختبار الأخير قبل مواجهة ليفربول.

كينجسلي كومان

النادي : بايرن ميونيخ

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ
الدوري الألماني

الفريق البافاري يفوز على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 22 من الدوري الألماني.

أصحاب الأرض تمكنوا من هز شباك ضيوفهم سريعا مع الثانية 13، وكرة عرضية من الجبهة اليسرى فشل ليون جوريتسكا في استقبالها بالشكل الأمثل تحولت إلى شباك مانوير نوير الذي عاد من إصابته وشارك للمرة الأولى ليعلن جاهزيته للصدام مع الريدز.

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الهدف ليس الأسرع في تاريخ الدوري الألماني، إذ يظل الرقم القياسي مسجلا باسم كريم بلعربي بعد 9 ثوانٍ لفريقه باير ليفركوزن في موسم 2014\2015، رقم عادله كيفن فولاند بقميص هوفنهايم في الموسم التالي.

هدف جوريتسكا هو الهدف العكسي الثالث الذي يسجل في أول دقيقة بإحدى مباريات الدوري الألماني تاريخيًا.

أوجسبورج لم يهنأ بالتقدم كثيرا، إذ عادل الفرنسي كينجسلي كومان النتيجة في الدقيقة 17 مستغلا كرة عرضية من جوشوا كيميتش ليستقبلها مباشرة في الشباك.

قبل أن يُعيد الكوري جي دونج وون التقدم لـ أوجسبورج في الدقيقة 24 بتسديدة يسارية رائعة.

وبينما يتجه الشوط الأول إلى نهايته نجح كومان مجددا في هز الشباك بعدما استفاد من كرة عرضية لسيرجي جنابري لمسها روبرت ليفاندوفسكي ليسددها كومان من داخل منطقة الجزاء.

ومع الشوط الثاني أحرز النمساوي دافيد ألابا هدف الانتصار في الدقيقة 53. تبادل للكرة مع كومان وتمريرة إلا ألابا المنطلق صوب منطقة الجزاء ثم تسديدة قوية على يسار الحارس كتبت للبافاري الانتصار قبل مواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة خروج كومان من اللقاء مصابا، إذ شوهد بعد المباراة يعرج على قدميه.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 48 نقطة مقلصا الفارق مع بروسيا دورتموند إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة للأخير.

وأوجسبورج توقف رصيده عند 18 نقطة ليقبع في المركز الـ15 بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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