شاهد - رغم تألق عطوة.. اتحاد جدة يخطف تعادلا قاتلا أمام الرائد

خطف فريق اتحاد جدة تعادلا قاتلا أمام الرائد في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عطوة شارك في المباراة بالكامل مع الرائد وقدم أداءً جيدا للغاية.

وأنقذ عطوة فريقه الرائد من هدف محقق من عند خط المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

إنقاذ عطوة رد بانفراد صريح للرائد إلا أن حارس اتحاد جدة تألق ليحافظ على حظوظ فريقه في المباراة، وبالفعل أدرك عبد الرحمن الغامدي التعادل بعد ذلك.

الرائد تقدم أولا عن طريق عبد الله محمد المقرن بعد مرور 7 دقائق من المباراة بعد تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

الهدف الأول لنادي الرائد سجله اللاعب عبدالله المقرن في الدقيقة 7 الرائد 1 : 0 الاتحاد#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/AbHkgEjdTI — دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019

وسجل عبد الرحمن الغامدي الهدف القاتل لاتحاد جدة في الدقيقة 92 بعد عرضية متقنة وتسديدة رائعة في الشباك.

الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 91 الرائد 1 : 1 الاتحاد#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/V4rrW4DjzA — دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019

ووصل اتحاد جدة للنقطة 15 في المركز قبل الأخير، بينما حصد الرائد نقطته الـ 24 في المركز العاشر.

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