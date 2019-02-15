شاهد - رغم تألق عطوة.. اتحاد جدة يخطف تعادلا قاتلا أمام الرائد

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 22:02

كتب : FilGoal

محمد عطوة - الرائد

خطف فريق اتحاد جدة تعادلا قاتلا أمام الرائد في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عطوة شارك في المباراة بالكامل مع الرائد وقدم أداءً جيدا للغاية.

وأنقذ عطوة فريقه الرائد من هدف محقق من عند خط المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

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إنقاذ عطوة رد بانفراد صريح للرائد إلا أن حارس اتحاد جدة تألق ليحافظ على حظوظ فريقه في المباراة، وبالفعل أدرك عبد الرحمن الغامدي التعادل بعد ذلك.

الرائد تقدم أولا عن طريق عبد الله محمد المقرن بعد مرور 7 دقائق من المباراة بعد تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وسجل عبد الرحمن الغامدي الهدف القاتل لاتحاد جدة في الدقيقة 92 بعد عرضية متقنة وتسديدة رائعة في الشباك.

ووصل اتحاد جدة للنقطة 15 في المركز قبل الأخير، بينما حصد الرائد نقطته الـ 24 في المركز العاشر.

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