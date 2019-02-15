شاهد - رغم تألق عطوة.. اتحاد جدة يخطف تعادلا قاتلا أمام الرائد
الجمعة، 15 فبراير 2019 - 22:02
كتب : FilGoal
خطف فريق اتحاد جدة تعادلا قاتلا أمام الرائد في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.
محترفنا المصري محمد عطوة شارك في المباراة بالكامل مع الرائد وقدم أداءً جيدا للغاية.
وأنقذ عطوة فريقه الرائد من هدف محقق من عند خط المرمى في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
إنقاذ عطوة رد بانفراد صريح للرائد إلا أن حارس اتحاد جدة تألق ليحافظ على حظوظ فريقه في المباراة، وبالفعل أدرك عبد الرحمن الغامدي التعادل بعد ذلك.
⏱ 87 ' دقيقة الفرص الضائعة من الفريقين#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/QYi1fgaQpg— دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019
الرائد تقدم أولا عن طريق عبد الله محمد المقرن بعد مرور 7 دقائق من المباراة بعد تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.
الهدف الأول لنادي الرائد سجله اللاعب عبدالله المقرن في الدقيقة 7
الرائد 1 : 0 الاتحاد#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/AbHkgEjdTI— دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019
وسجل عبد الرحمن الغامدي الهدف القاتل لاتحاد جدة في الدقيقة 92 بعد عرضية متقنة وتسديدة رائعة في الشباك.
الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 91
الرائد 1 : 1 الاتحاد#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/V4rrW4DjzA— دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019
ووصل اتحاد جدة للنقطة 15 في المركز قبل الأخير، بينما حصد الرائد نقطته الـ 24 في المركز العاشر.
طالع أيضا
محمد زيدان يسترجع ذكرياته مع شباك نوير
نفس الاسم والإمكانيات.. باريس سان جيرمان يراقب كيليان مبابي!
مدرب صن داونز يرغب في تفادي مواجهة الأهلي
مواجهة خاصة بـ رؤوف وجونيور أجايي