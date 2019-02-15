رئيس الإسماعيلي: فرصتنا في إفريقيا لا تزال قائمة.. واهتمامنا الأكبر بالدوري

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 21:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الإفريقي - شغب جماهيري

حَث إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، لاعبيه على تقديم أفضل العروض في الفترة المقبلة لتحسين وضع الفريق محليًا وقاريًا.

عثمان تحدّث في تصريحات صحفية قائلا: "يجب أن يضع الفريق هدفا أمامه، وهو تحسين مركزه في جدول الدوري والعودة لمكانته في المقدمة".

وأضاف: "فرصتنا في دوري أبطال إفريقيا لا تزال قائمة".

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وشدد: "العبء الأكبر يقع على اللاعبين الآن، نثق في قدرتهم على العودة لطريق المنافسة".

مختتما: "الدوري يأخذ اهتمامنا الأكبر، وخطة إعادة الفريق إلى الصورة التي تحلم بها الجماهير تسير جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالبطولة الإفريقية وكذلك كأس مصر".

الإسماعيلي عاد مؤخرا لمنافسات دوري أبطال إفريقيا عقب قبول الاستئناف الذي قدّمه على قرار استبعاده من المسابقة.

الفريق خسر أول مباراتين أمام مازيمبي والإفريقي التونسي، مما يحد من فرص عبوره إلى ربع النهائي.

محليا يحتل الإسماعيلي المركز 11 برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

الفريق يستقبل النجوم غدا السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة 22 من الدوري المصري.

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