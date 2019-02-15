عودة هاني والسولية واستمرار الشيخ وغياب ربيعة في قائمة الأهلي ضد الإنتاج

يعود الثنائي محمد هاني وعمرو السولية من جديد للتواجد في قائمة الأهلي في الدوري المصري وذلك بعد الغياب أمام حرس الحدود.

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت في السابعة مساءً في إطار الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

أمام حرس الحدود، المواجهة الأخيرة لـ الأهلي في الدوري، غاب محمد هاني وعمرو السولية، والآن أمام الإنتاج الحربي يعود الثنائي من جديد.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار تواجد أحمد الشيخ إلى جانب غياب رامي ربيعة وحسام عاشور.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – سعد سمير – علي معلول.

الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حمدي فتحي – أحمد الشيخ – رمضان صبحي – حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن – جونيور أجايي – جيرالدو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، بينما الإنتاج الحربي بـ 31 نقطة من 21 مباراة.

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