عودة هاني والسولية واستمرار الشيخ وغياب ربيعة في قائمة الأهلي ضد الإنتاج

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 17:51

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي - حرس الحدود

يعود الثنائي محمد هاني وعمرو السولية من جديد للتواجد في قائمة الأهلي في الدوري المصري وذلك بعد الغياب أمام حرس الحدود.

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت في السابعة مساءً في إطار الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

أمام حرس الحدود، المواجهة الأخيرة لـ الأهلي في الدوري، غاب محمد هاني وعمرو السولية، والآن أمام الإنتاج الحربي يعود الثنائي من جديد.

أخبار متعلقة

مران الأهلي – تدريبات بدنية لأزارو وحمودي وصالح.. ومحاضرة فنية للاعبين مدرب صن داونز: الأهلي سيتصدر مجموعته الإفريقية.. أرغب في تفادي مواجهته حوار في الجول – إمام عاشور يتحدث عن عقبة أبعدته عن الإسماعيلي.. وتوقيعه للأهلي وبيراميدز عصام عبد الفتاح: طلب بيراميدز تأجيل لقاء الأهلي منطقي.. والحكم المصري أفضل من الأجنبي

وشهدت قائمة الأهلي استمرار تواجد أحمد الشيخ إلى جانب غياب رامي ربيعة وحسام عاشور.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – سعد سمير – علي معلول.

الوسط: هشام محمد – عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حمدي فتحي – أحمد الشيخ – رمضان صبحي – حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن – جونيور أجايي – جيرالدو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، بينما الإنتاج الحربي بـ 31 نقطة من 21 مباراة.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – محمد عبد العاطي يتحدث عن الفارق بين تاكيس وميدو.. وعرض الزمالك

أنا عماد النحاس - المسيرة الحافلة لعمدة المدافعين في عيد ميلاده الـ43

من أجل الاحتفال بمئوية المونديال.. ملف رباعي لاتيني لاستضافة كأس العالم 2030

على طريقة السعيد.. 10 أهداف من منتصف الملعب

خبر في الجول – أجايي يقترب بشدة من تجديد عقده مع الأهلي

20 رقما تحققوا من انتصاري المصري وبيراميدز على المقاصة وسموحة

في الدوري الأهلي الإنتاج الحربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الإسماعيلي: فرصتنا في إفريقيا لا تزال قائمة.. واهتمامنا الأكبر بالدوري 4 دقيقة | الدوري المصري
كيليان مبابي.. وكأن نُضجه فٍطرة تقبع في داخله 4 دقيقة | حكايات في الجول
ميدو: أهدروا الوقت بتعليمات مدربهم.. وكاسونجو يغيب 6 أسابيع على الأقل 12 دقيقة | المحترفون
تقرير: لاعب باريس سان جيرمان يرفض الانضمام لمنتخب بنين 18 دقيقة | أوروبا
المربع الذهبي هدية النحاس في عيد ميلاده.. المقاولون يتخطى الطلائع بثنائية 29 دقيقة | الدوري المصري
جاتوزو: علينا ارتداء خوذات أمام أتالانتا 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته

قد ينال إعجابك