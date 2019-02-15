المربع الذهبي هدية النحاس في عيد ميلاده.. المقاولون يتخطى الطلائع بثنائية

سيحتفل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بعيد ميلاده بكثير من السعادة، بعد انتصار فريقه على طلائع الجيش في مباراة مفصلية.

المقاولون العرب عاد لسكة الانتصارات، وتخطى ضيفه طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة 22 من الدوري المصري.

ذئاب الجبل حققوا فوزهم الأول في 2019، إذ يرجع فوزه الأخير إلى 21 ديسمبر الماضي عندما تفوق على الاتحاد، ومن بعدها غاب عن الانتصار في 5 مباريات متتالية، خسر منها 3 وتعادل في 2.

النحّاس أكمل 43 عاما، بكثير من السنوات الذهبية كلاعب، ومع مزيد من السنوات المنتظرة كمدرب.

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المقاولون اضطر إلى الانتظار حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول حتى يفتتح التسجيل، عندما تحصّل محمد مجلي على ركلة جزاء بعد عرقلة محمد أبو المجد.

الهداف أحمد علي انبرى للتنفيذ بنجاح، وسجّل أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تسديدة في منتصف المرمى.

علي رفع رصيده من الأهداف إلى 10، خلف محمود علاء لاعب الزمالك صاحب الـ 12 هدفا، وحسام باولو مهاجم الداخلية صاحب الـ 11 هدفا.

في الشوط الثاني عمل المقاولون على تعزيز تقدمه من الركلات الحرة المباشرة في مناسبتين، إلا أن محمد سمير أصاب الحائط البشري دون نجاح.

قبل أن ينجح محمد طلعت في إضافة ثاني الأهداف بالدقيقة 67 عن طريق ضربة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من لويس إدواردو.

الجيش حاول الرد في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة نفذها عاصم صلاح بشكل مميز، إلا أنها مرت أعلى المرمى مباشرة، فيما تعرّض محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون لإصابة في الوجه أثناء متابعته الكرة واصطدام وجهه بالقائم الأيمن لمرماه، إصابة لم تمنعه من استكمال المباراة بعد تلقي العلاج.

البلجيكي لوك إيميل مدرب الجيش كان قد دفع بمهاجمه المخضرم أحمد جعفر عقب هدف طلعت مباشرة، والذي أضاع فرصة تسجيل محققة في مواجهة المرمى بالدقيقة 80 بعد أن أخطأ المرمى وسدد أعلاه.

أحمد سمير بدوره حاول تقليص النتيجة للجيش في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة يسارية متقنة، وجدت تألق لافت من أبو السعود الذي قدّم أفضل تصديات المباراة.

قبل أن يتبعه زميله كابوريا بتسديدة صاروخية أخرى بعيدة المدى هذه المرة، مرت إلى جوار الشباك.

المقاولون العرب قفز إلى المربع الذهبي وتقدّم إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الجيش عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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