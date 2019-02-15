حرس الحدود ليس بين أندية القمة هذا الموسم، لكن إمام عاشور أحد من لفتوا الانتباه بمستواه رغم أنه يلعب معارا من نادي غزل المحلة.

أجرى FilGoal.com سلسلة حوارات مع لاعبين يتوقع لهم أن يكونوا محور المنافسة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذه المرة سيكون الحوار مع إمام عاشور.

وجاء الحوار كالتالي:

بداية حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم؟

"لم ألعب في الإسماعيلي بسبب عدم توفير مكان للسكن لي هناك، خاصة وأنني كنت في ثانية ابتدائي، لذلك لعبت في نادي غزل المحلة بسبب تواجد شقيقاي حازم ومحمد عاشور هناك".

"كنت أخوض المباريات مع الفريق مواليد أكبر مني، لأنه كان لا يوجد سن لمواليدي في تلك الفترة، وأنا اللاعب الوحيد الذى تم التوقيع معه في بيته عقب مران واحد فقط مع إيهاب غنيم مدرب الفريق وقتها".

وما هي قصتك مع غزل المحلة؟

"وقعت 4 مواسم وكنت آخر ناشئ في المحلة تم تصعيده، كما تم تصعيدي للفريق الأول والمدير الفني للناشئين لم يكن مقتنعا بي من الأساس، خاصة وأنه تم تصعيدي للفريق الأول عن طريق دوري الجمهورية".

"كان في ذلك الوقت الكابتن إيهاب غنيم وطارق محجوب في الفريق الأول وبعد مشاهدتي في أرض الملعب قررا تصعيدي وتوقيع عقد معي وشاركت في آخر 3 مباريات مع الفريق الأول أمام مياه البحيرة، كانت أول مباراة وشاركت في آخر 30 دقيقة والموسم الذي يليه لعبنا أمام حرس الحدود وكنت أشارك أساسيا، وبعد المباراة تحدث معي العميد علاء السعدني وقال لي لو حرس الحدود صعد ستكون معنا".

هل شعرت وقتا ما بضرورة ترك كرة القدم؟

الموسم الذي صعدت فيه للفريق الأول، قال لي مدرب الناشئين فيه (لا نريدك معنا وإذا أردت الرحيل فيمكنك ذلك، وكنت قريبا بالفعل من الحيل عن المحلة لولا صعودي للفريق الأول الذي أبعد فكرة الرحيل عن رأسي".

ماذا عن موقف حرس الحدود في جدول الدوري؟

"بإذن الله لدينا العزيمة والإصرار على البقاء في الدوري، وبإذن الله سنتواجد ضمن المراكز العشر بجدول الترتيب، فهذا هدفنا الآن".

وما حقيقة توقيعك للأهلي وبيراميدز في يناير الماضي؟

"بالفعل وقعت على استمارة رغبة للنادي الأهلي عقب مكالمة مع محمد فضل مدير التعاقدات في ذلك الوقت، ووقعت أيضا على استمارة رغبة لفريق بيراميدز، فقد كان ذلك أول موسم لي في الدوري ولا أعرف شيء عن التوقيع، ولذلك لم يعاتبني أحد من إدارة حرس الحدود عقب معرفتهم، فهم يقدورني وأنا كذلك أقدرهم وهم سبب ما وصلت إليه الآن".

وما طموحك خلال الفترة المقبلة؟

"هدفي الأول هو الاحتراف خلال الفترة المقبلة، وأسعى لتحسين مستواي من مباراة لأخرى، محمد صلاح هو سبب ذلك، لكن في حال عدم الاحتراف الخارجي بالتأكيد سأكون في الدوري المصري مع أحد الأندية الكبيرة".

-ومن ثلك الأعلي محليا وعالميا؟

"مثلي الأعلى محليا هو محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك، فأنا أعشق أسلوب لعبه، وعالميا محمد صلاح".

وما هو أفضل فريق هذا الموسم ببطولة الدوري؟

"فريق وادي دجلة لأنهم يقدمون كرة ممتعة".

إمام عاشور يلعب في صفوف حرس الحدود معارا من غزل المحلة لمدة موسمين، يقضي فيهما أيضا فترة تجنيده في الجيش.

صاحب الـ20 عاما يلعب مع المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 تحت قيادة شوقي غريب.

وشارك إمام عاشور في 22 مباراة مع حرس الحدود هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

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