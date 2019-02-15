في مباراة ركلات الجزاء والشباك الممزقة.. بتروجت يفشل في مغادرة القاع بتعادله مع الحدود

فشل بتروجت في مغادرة المركز الأخير بالدوري المصري، بتعادله 2-2 أمام مضيفه حرس الحدود في الجولة 22 من المسابقة على استاد المكس بمدينة الإسكندرية.

المباراة التي أقيمت في أجواء باردة تحت الأمطار، شهدت الكثير من الإثارة التحكيمية باحتساب الحكم محمد أبو خاطر 3 ركلات جزاء.

بتروجت افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 31 بواسطة شكري نجيب الذي سدد بقوة على يسار أحمد السعدني الذي كان قد تسبب في الركلة بإعاقة على أحمد عفيفي.

حرس الحدود أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 37 بواسطة ركلة جزاء أخرى تدخّل الحكم الخامس في احتسابها، ترجمها محمد الشبيني بنجاح.

عودة الحرس اكتملت في الدقيقة 49 بهدف ثانٍ بعد جملة متفق عليها رائعة التنفيذ.

محمد عاشور الأدهم استعد لتنفيذ المخالفة، لكنه لم يسدد كعادته، وأعطى تمريرة أرضية مخادعة إلى محمد طارق أبو العز الذي أرسل عرضية متقنها تابعها النيجيري إيدو موسيس في شباك بتروجت.

الإثارة لم تتوقف، ولم يحتج بتروجت أكثر من 3 دقائق حتى يدرك التعادل من ركلة جزاء جديدة نفّذها شكري نجيب، تسديدته القوية هزت الشباك ومزقتها، حتى أن الكرة ارتدت من خارج المرمى في مشهد طريف.

التعادل رفع رصيد حرس الحدود إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما ظل بتروجت في المركز 18 -الأخير- برصيد 25 نقطة.

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