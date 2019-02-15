هامشيك: لم أنم ليومين لاختيار كلمات وداعي لـ نابولي.. آمل أن أبكي عندما أعود مجددا

لأنه شخص لا يُحب الكلام كثيرا، وجد صعوبة كبيرة في اختيار كلمات رسالة وداعه لجماهير نابولي وذلك عقب انضمامه لـ داليان أربين الصيني. هنا نتحدث عن ماريك هامشيك.

ماريك هامشيك النادي : نابولي نابولي

هامشيك، الذي انضم لـ نابولي في 2007، رحل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الحالية إلى داليان أربين الصيني.

وتحدث هامشيك عن رحلته الجديدة المنتظرة قائلا: "أنا متحمس للغاية. سنري كيف ستسير الأمور".

وأضاف في حواره مع سكاي سبورت الإيطالية "هي مهمة جديدة في بلد لا أعرف عنها الكثير. لا أقدر على الانتظار لبداية مشواري مع فريقي الجديد".

وتابع "عندما علمت باهتمام داليان، تحدثت مع كاراسكو لمعرفة معلومات أكثر. والآن سأنضم لفريقي الجديد".

وكشف "خطاب وداعي لـ نابولي كان كلمات من القلب. لم أنم لمدة يومين لاختيار كلمات وداعي للفريق. أنا شخص لا أتكلم كثيرا".

وأكمل حديثه قائلا: "ما أقدر على قوله للجماهير فقط هو أنهم جعلوني أشعر بأنني في وسط عائلتي. لن أنسى ذلك أبدا".

وأشار "هل بكيت أثناء كتابة رسالة الوداع؟ لا، لم أبك ولكنني كتبت ما شعرت به. أتمنى أن أبكي عندما أعود لـ نابولي من جديد لكتابة فصلي الأخير مع كرة القدم".

وعن اللحظة الأفضل مع نابولي؟ يقول هامشيك "لا أقدر على اختيار لحظة واحدة بعينها، ولكن ربما أول بطولة كأس حققتها هنا. لم أنس أبدا الاحتفالات. الأمر الوحيد الذي افتقده هو تحقيق لقب الدوري الإيطالي".

ويكمل "الاقتراب من الانتقال لـ يوفنتوس؟ لم أكن لأفعل ذلك على الإطلاق. كنت قريبا من ميلان أيضا ولكنني لم أرغب نهائيا في تغيير قميص نابولي".

وسجل هامشيك صاحب الـ32 121 هدفا لنابولي في كل المسابقات خلال 520 مباراة خاضها بقميص الأزرق.

وشارك الدولي السلوفاكي مع نابولي خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

هامشيك انضم إلى نابولي قادما من بريشيا في صيف 2007 والآن رحل للدوري الصيني.

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