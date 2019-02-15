مهاجم بلد الوليد: ميسي إله كرة القدم.. سأضع وشما لو سجلت في برشلونة

بكثير من الأمل في تحقيق إنجاز فيردي، يدخل دانييلي فيردي مهاجم بلد الوليد مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني.

الإيطالي فيردي الذي يلعب معارا من روما إلى بلد الوليد، تحدّث في حوار مطوّل مع صحيفة "أس" الإسبانية عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة مساء السبت في ملعب كامب نو.

يقول فيردي: "برشلونة فريق عظيم، وميسي يصنع الفارق، أحبه، بالنسبة لي هو إله كرة القدم. إنه قدوة لكل الأطفال الصغار الذين يمارسون كرة القدم. لا يوجد لاعب يشبهه، طريقة سيطرته على الكرة في الملعب لا تُضاهى، أحب الطريقة التي يلعب بها، يقوم بأشياء لا نستطيع نحن القيام بها".

اللاعب الأخير الذي سجّل في شباك برشلونة بقميص بلد الوليد، يحمل نفس جنسية فيردي: "أعرف ذلك، فاوستو روسي في 2014 على ملعب خوسيه زوريا. أخبروني بذلك بالفعل، أتمنى أن أسجل بدوري".

فماذا لو كررها فيردي وهز شباك مارك أندري تير شتيجن في مباراة السبت؟

اللاعب الأعسر يجيب: "لم ألعب في كامب نو من قبل، سيكون حلما أن أسجل في هذا الملعب، إن فعلتها فسأضع وشما على جسدي، آمل أن يتحقق ذلك".

فيردي سجّل 5 أهداف بقميص بلد الوليد هذا الموسم، أجملها في شباك إسبانيول –جار برشلونة-، وقد أبدى راحته الكبيرة بالتواجد في النادي المملوك للظاهرة البرازيلية رونالدو: "أشعر أن بلد الوليد بيتي، أتمنى أن يفعّلوا بند الشراء في عقدي بنهاية الموسم، أريد الاستمرار هنا".

ويضيف: "أحب كل شيء في بلد الوليد، الطريقة التي يعاملني بها الناس، أردت دوما الإقامة في إسبانيا منذ طفولتي".

قبل أن يكشف كواليس انضمامه في الصيف الماضي: "في الصيف الماضي كان حلم القدوم إلى إسبانيا يراودني، وبمجرد أن تحدّث إلي بلد الوليد، لم يتملكني أي شك. وصلتني عروض أخرى من فرنسا وإيطاليا، ولكني انتظرت عرضا إسبانيا. أردت دوما اللعب في الدوري الإسباني، تابعته دوما وشاهدت مبارياته وفرقه".

بلد الوليد سيفتقد للثنائي أوسكار بلانو وبابلو إيرفياس، مما قد يسمح بتعويل المدرب سيرخيو جونزاليس على فيردي منذ بداية المباراة في مسابقة الدوري للمرة الثانية هذا الموسم، إذ اعتاد أن يدخله كبديل لقلب سير المباريات.

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