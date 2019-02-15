مدرب ليون عن الجوهرة المنتظرة: ندومبيلي سيكون بوجبا الجديد

تغنى برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون بما يقدمه لاعب وسط فريقه تانجي ندومبيلي صاحب الـ 22 عاما.

ندومبيلي، موهبة فرنسية منتظرة، يلعب في وسط الملعب ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية بل وأصبح مطمعا لـ مانشستر سيتي وكذلك مانشستر يونايتد.

وقال مدرب ليون عن ندومبيلي: "هو لاعب قوي للغاية. قوي جسديا وقوي من الجانب التكتيكي".

وأضاف في تصريحاته مع توتو سبورت "عندما يبدأ ندومبيلي بالجري بالكرة، من الصعب للغاية إيقافه. من لمسة واحدة يقدر على تخطي 3 لاعبين".

وواصل " ندومبيلي ذكي للغاية. لا أحب المقارنة ولكنني أعتقد أنه سيكون بوجبا الجديد".

وأشار "هو يمكنه اللعب في كل المراكز في وسط الملعب. بدأ بالفعل تسجيل الأهداف ولكن في المستقبل أتوقع أنها سيتحسن أكثر وأكثر في هذا الأمر".

ويرى برونو جينيسيو "يجب على ندومبيلي أن يكون قادرا على تسجيل من 8 لـ 10 أهداف في الموسم".

وأتم "لن أكون متفاجئا على الإطلاق إذا انضم إلى يوفنتوس في المستقبل. مهما سيحدث في المستقبل، أود الاستمتاع به في ليون لفترة طويلة".

صاحب الـ 22 عاما سجل هدفين وصنع 5 أهداف هذا الموسم خلال 33 مباراة مع ليون في كل البطولات.

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع ندومبيلي كمعوض لـ فيرناندينيو، حسبما كشفت صحيفة ذا صن في وقت سابق.

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