مؤتمر سولشاير: لينجارد ومارسيال سيغيبان لثلاثة أسابيع.. وحدث قد يتكرر بعد 20 عاما

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 17:15

كتب : رامي جمال

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أنباء سيئة لمشجعي ناديه بغياب جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال من أسبوعين لثلاثة بسبب الإصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها في ستامفورد بريدج الاثنين المقبل في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكمل "بعد تأكد إصابة الثنائي نظرت للاعبين الصغار ولكن للأسف فإن ماسون جرينوود مصاب أيضا لعدة أسابيع، هذا هو الحظ أحيانا لكن جرينوود سيحصل على فرصته".

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وعن كيف سار أسبوعه بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قال: "يجب أن نعود هذا النادي دائما كان يواجه التحديات التي تقابله والآن نحن نتدرب من أجل مواجهة تشيلسي ونعرف إننا فقدنا التركيز لـ10 دقائق وعدا ذلك لم نكن سيئين".

وأضاف "الآن نريد تحضير أنفسنا لسيناريوهات مختلفة في ظل إصابات اللاعبين وهذا تحد جديد بالنسبة لنا".

وشدد "أنت لا تشعر بالفزع لخسارة مباراة ونقوم بتغيير كل شيء بل يجب أن نعمل ونلعب بطريقتنا المعتادة وعلينا الآن مواجهة تشيلسي ثم ليفربول وعلينا التأقلم مع ظروفنا الحالية".

وعن رأيه في مواجهة تشيلسي بعد مواجهة أرسنال في الكأس قال: "في عام 1999 هزمنا تشيلسي في ملعبهم وتغلبنا على أرسنال وليفربول وتوجنا باللقب بأصعب طريقة، ربما علينا تكرار الأمر ذاته هذا العام مجددا ونحن نتطلع لذلك التحدي".

وأتم سولشاير "لقد رأيت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالطبع سيتي كان حاسما أكثر ولكن تشيلسي لديه لاعبين رائعين وأمام بورنموث كان يستطيع تسجيل هدفين أو ثلاثة رغم الهزيمة هناك بعض الأشياء الصغيرة التي تحدد المباريات".

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