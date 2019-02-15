مران الأهلي – تدريبات بدنية لأزارو وحمودي وصالح.. ومحاضرة فنية للاعبين

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الأخير اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وواصل وليد سليمان ومحمد نجيب، لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي في الركبة.

وخاض وليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة، لاعبو الفريق، تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة، في إطار برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأخيرا، عقد مارتين لاسارتي المدرب الأوروجوياني للأهلي، جلسة خاصة مع وليد أزارو، مهاجم الفريق في بداية مران الفريق، وشهدت الجلسة اطمئنان لاسارتي على برنامج تأهيل اللاعب الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة.

وقبل جلسة أزارو، عقد المدرب حاضرة فنية مع لاعبي الفريق في انطلاقة مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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