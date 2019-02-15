مران الأهلي – تدريبات بدنية لأزارو وحمودي وصالح.. ومحاضرة فنية للاعبين

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 17:07

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي قبل لقاء الإنتاج الحربي

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم الأخير اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وواصل وليد سليمان ومحمد نجيب، لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي في الركبة.

وخاض وليد أزارو وأحمد حمودي وصالح جمعة، لاعبو الفريق، تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة، في إطار برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة.

أخبار متعلقة

مدرب صن داونز: الأهلي سيتصدر مجموعته الإفريقية.. أرغب في تفادي مواجهته حوار في الجول – إمام عاشور يتحدث عن عقبة أبعدته عن الإسماعيلي.. وتوقيعه للأهلي وبيراميدز عصام عبد الفتاح: طلب بيراميدز تأجيل لقاء الأهلي منطقي.. والحكم المصري أفضل من الأجنبي فتحي وأزارو وحمودي ونجيب يواصلون التأهيل في مران الأهلي

وأخيرا، عقد مارتين لاسارتي المدرب الأوروجوياني للأهلي، جلسة خاصة مع وليد أزارو، مهاجم الفريق في بداية مران الفريق، وشهدت الجلسة اطمئنان لاسارتي على برنامج تأهيل اللاعب الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة.

وقبل جلسة أزارو، عقد المدرب حاضرة فنية مع لاعبي الفريق في انطلاقة مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

حوار في الجول – محمد عبد العاطي يتحدث عن الفارق بين تاكيس وميدو.. وعرض الزمالك

أنا عماد النحاس - المسيرة الحافلة لعمدة المدافعين في عيد ميلاده الـ43

من أجل الاحتفال بمئوية المونديال.. ملف رباعي لاتيني لاستضافة كأس العالم 2030

على طريقة السعيد.. 10 أهداف من منتصف الملعب

خبر في الجول – أجايي يقترب بشدة من تجديد عقده مع الأهلي

20 رقما تحققوا من انتصاري المصري وبيراميدز على المقاصة وسموحة

في الدوري الأهلي الإنتاج الحربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب ريال مدريد الأسبق: من باب الاحترام أن يتعلّم بيل اللغة الإسبانية 2 دقيقة | أوروبا
عودة هاني والسولية واستمرار الشيخ وغياب ربيعة في قائمة الأهلي ضد الإنتاج 4 دقيقة | الدوري المصري
هامشيك: لم أنم ليومين لاختيار كلمات وداعي لـ نابولي.. آمل أن أبكي عندما أعود مجددا 12 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول - زيدان يحكي عن هز شباك أوليفر كان وقدرة صلاح على تكرارها أمام نوير 19 دقيقة | المحترفون
نيمار: شرف لي اللعب مع بوفون 22 دقيقة | أوروبا
مهاجم بلد الوليد: ميسي إله كرة القدم.. سأضع وشما لو سجلت في برشلونة 22 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته

قد ينال إعجابك