مران الزمالك – جروس يجتمع باللاعبين.. وجلسة خاصة مع ساسي

عقد كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم الجمعة.

وحضر الاجتماع، إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وتحدث جروس مع لاعبي الزمالك في بعض الأمور الفنية التي حدثت في لقاء نصر حسين داي بالكونفدرالية، مطالبا إياهم بضرورة العودة للطريق الصحيح والتركيز فيما هو قادم من منافسات محلية وكذلك إفريقية.

كما طالب أمير مرتضى اللاعبين بغلق صفحة الكونفدرالية الإفريقية والتركيز في لقاء إنبي المقبل بالدوري الممتاز.

من جهته، وجه إسماعيل يوسف رسالة للاعبي الزمالك، مؤكدا لهم ثقته في قدرتهم على تخطي هذا الدور من الكونفدرالية، وأنهم قادرون على الفوز في المباريات المقبلة، مطالبا إياهم بضرورة التركيز وعدم الالتفات لأي شيء سوى الملعب، كما طالبهم بالتركيز والفوز بلقاء إنبي.

ومن جهة أخرى، عقد جروس اجتماعا خاصا مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق. وقام جروس بإعطاء ساسي بعض التعليمات الفنية، وكذلك طالبه ببعض المهام الخاصة لتنفيذها فيما قادم من المباريات.

وأخيرا، خصص جروس فقرة تأهيلية خاصة بالكرة للاعبين، وقام اللاعبون خلال هذه الفقرة بعملية التمرير القصير فيما بينهم، كذلك التدريب باستخدام الكرة بشكل منفرد، وذلك تحت إشراف المدير الفني وبقيادة أعضاء الجهاز المعاون له.

كما أدى لاعبو الزمالك عمليه الإطالات، وتخطي الحواجز القصيرة، وبعض التدريبات البدنية الأخرى.

وانتظم الثنائي محمد حسن، ومحمد أحمد "كماتشو" لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية المقامة بملعب النادي.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في المران الجماعي، عقب تعافيه من الإجهاد العضلي الذي كان يعاني منه الثنائي في السابق، وخضع على أثره لبرنامج تأهيلي الفترة السابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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