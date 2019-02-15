الاتحاد النيجيري يعد بتلبية طلبات المنتخب الوطني قبل اللقاء الودي

قدم المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني تقريرا مفصلا للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ,المشرف العام على المنتخب الوطني عن الزيارة التفقدية التي قام بها وبرفقته محمد صلاح المدير الإداري للفريق إلى نيجيريا>

وقام لهيطة وصلاح بتفقد ملعب المباراة الودية الدولية المقرر أن تجمع بين المنتخبين المصري والنيجيري يوم 26 مارس المقبل، بالإضافة إلى مقر إقامة الفريق في مدينة أسابا التي تضم ملعب المباراة ستيفين كيشي .

وأشار التقرير إلى بعض الملاحظات على الملعب التي رصدها وفد المنتخب وطالب الجانب النيجيري بسرعة العمل على تلافي أسبابها قبل إقامة المباراة، فيما رأى الوفد المصري أن مقر إقامة الفريق مقبولا، نظرا لقربه من مطار المدينة الذي ستحط به طائرة المنتخب وملعب المباراة بما لا يزيد عن 10 دقائق بالحافلة.

وأشاد لهيطة بحسن الاستقبال من جانب الاتحاد النيجيري وتفهمه للملاحظات التي أبديت على الملعب ووعدوا بتلبية طلبات الاتحاد المصري في هذا الشأن، لاسيما أن ملعب ستيفين كيشي الذي يتسع لـ22 ألف متفرج من الملاعب الجديدة في نيجيريا حيث تم تشييده قبل عامين.

مدير المنتخب الوطني أضاف بأنه لمس اهتماما غير عادي من الجانب النيجيري بالمباراة باعتبارها محطة مهمة في استعدادات فريقه قبل المشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

ويلعب منتخب لقاء وديا يوم 26 مارس المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

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