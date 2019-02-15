"سانشيز بإمكانه العودة إلى أرسنال"

يؤمن مارك أوفر مارس لاعب أرسنال السابق أن أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الحالي بإمكانه العودة إلى صفوف المدفعجية مرة أخرى.

ومنذ انتقال سانشيز إلى يونايتد في شتاء عام 2018 لم يستطع فرض نفسه وتقديم المستوى المعروف عنه وخلال الموسم الجاري وخلال الموسم الجاري شارك في 19 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

وتحدث أوفر مارس لـ"إي دي إن ديبورتيس" قائلا: "لدي احترام كبير لأليكسيس لأنه قدم أشياء رائعة مع أرسنال لكن لا أعرف إن كان قرار رحيله جيدا".

وواصل "الكرة الإنجليزية تغيرك تجعلك تأخذ خطوة للأمام وآرسين فينجر وصل قبل انضمامي لأرسنال بعام ثم جاء دينيس بيركامب وكانت أوقات رائعة وأعتقد إننا سويا غيرنا في تاريخ النادي".

وأردف اللاعب الذي ارتدى قميص أرسنال ثلاث سنوات بين 1997 و2000 قائلا: "سانشيز من نوعية اللاعبين الذين كانوا في غاية الأهمية لأرسنال".

وأتم "بعد رحيله لم يستطع أرسنال ضم لاعبا مثله لذا أرى إنه من الوارد أن يعود للنادي".

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