الكشف عن – كلوب كان سيصبح مدربا لبايرن ميونيخ قبل دورتموند

كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ أنه كان بصدد التعاقد مع يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول من أجل تدريب الفريق البافاري قبل 11 عاما.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تصريحات هونيس التي قال فيها: "شخصيا لدي ثناء كبير على يورجن كلوب".

وأفصح "قبل عدة سنوات اتفقنا على التعاون سويا ولكن في النهاية وقعنا مع يورجن كلينسمان لتدريب الفريق".

وتابع "هنا أظهرت له مدى احترامي له ولعمله".

جاء ذلك حينما كان كلوب مدربا لماينز ولكن يبدو أن قرار هونيس كان خاطئا إذ أن كلينسمان لم يتوج بأي لقب ورحل بعد موسم واحد فقط عن بايرن ميونيخ.

وتوج كلوب بلقبين متتاليين للدوري الألماني مع دورتموند قبل رحيله عنه وتدريبه لليفربول حاليا.

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