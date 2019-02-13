اتحاد الكرة: حريصون على استكمال الدوري والكأس.. ونثق في إدارة الأهلي

يثق أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة وعضو مجلس إدارته في حكمة مسؤولي الأهلي بشأن قبولهم التعديلات الجديدة على جدول مسابقة الدوري الممتاز بعد استبدال مباراة الفريق ضد بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري بلقائهما في دور الـ16 لكأس مصر.

وصرح مجاهد عبر برنامج "اللعيب" بقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "بكل وضوح اتحاد الكرة منظم المسابقة ولجنة المسابقات تديرها بجداول مناسبة، طلب نادي بيراميدز بشأن عدم مواجهة الأهلي قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك، وجهة نظر لها وجاهة، وكذلك إعلان الأهلي التزامه بالجدول المعلن في يناير الماضي له وجاهة أيضا".

وأضاف "اتحاد الكرة ليس في محل تنافس مع الأندية، ولا يهمه من ينتصر على من، إلا أن البعض يسعى لتزداد الأمور اشتعالا ويميل لتضخيم الأمور".

وأضاف عضو اتحاد الكرة "أثق أن مسؤولي النادي الأهلي ومجلس إدارته على قدر كبير من المسؤولية والحكمة ويعلمون تماما الظروف التي تمر بها البلد والكرة المصرية، ويدركون جيدا أن اللوائح ومن يضع قواعد المباريات والملاعب وتأجيلاتها هو اتحاد الكرة ممثلا في لجنة المسابقات، فلنتوقف عند هذا الحد".

وأكد أحمد مجاهد "لا نعاند أجدا، ولا يمكن لأحد التقليل من قدر الأهلي وجماهيره وبطولاته وتاريخه، لقد ساعدنا الأندية المشاركة في البطولات القارية بكل ما نملك وجماهيره".

وشدد مجاه: "يهمنا الصالح العام، وأيا كان التصعيد من جانب الأهلي، في النهاية فالجميع محكوم بالقواعد واللوائح والكل يجب أن يكون على قدر المسؤولية والحكمة".

وبسؤاله عن العقوبات المحتملة على الأهلي حال انسحابه من الكأس، رد "لو تفتح عمل الشيطان، اللوائح موجودة لمن يريد الاطلاع عليها، ولكن أثق في أن مجلس إدارة الأهلي على قدر كبير من المسؤولية، والأمور ستسير على أفضل ما يكون، فاتحاد الكرة حريص على استكمال الدوري والكأس".

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