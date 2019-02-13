رئيس بايرن: لدينا من يستطيع السيطرة على صلاح

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 11:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في واتفورد

يرى كارل هانز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ أن أبرز المواجهات الفردية في مباراة فريقه ضد ليفربول الأسبوع المقبل ستكون بين مدافعه دافيد ألابا ونجمنا المصري محمد صلاح.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رومينيجيه في تصريحات لجريدة بيلد يوم الأربعاء: "لدي ثقة تامة في دافيد ألابا، إنه أحد أفضل من يشغل مركز الظهير الأيسر في العالم".

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وأضاف رئيس بايرن "أعتقد أنه يستطيع مواجهة صلاح وسيسيطر عليه".

وأوضح "سيكون من المهم أن نلعب جيدا في ملعب أنفيلد، ونحقق نتيجة إيجابية أو على الأقل نسجل هناك، وذلك حتى نساعد أنفسنا في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

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