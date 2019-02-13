فابينيو: التفكير الآن في التتويج باللقب سيزيد الضغط علينا أكثر

يرى فابينيو لاعب وسط ليفربول أن التفكير الآن في التتويج بالدوري الإنجليزي سيزيد الضغط على الريدز.

ليفربول ومانشستر سيتي يتصدران الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

وقال فابينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا أعلم أنه من الصعب حقا الفوز بالدوري، ولا سيما الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "لكننا كلاعبين محترفين هنا في ليفربول نعلم أننا نتنافس في أعلى ترتيب الجدول ومن المهم أن نكون في الصدارة في هذه المرحلة من الدوري، لكننا لا نستطيع التفكير في اللقب فقط في كل مرة لأن ذلك يمكن أن يضغط علينا أكثر".

وأوضح "لقد عشت موسمًا جيدًا مع موناكو، وسجلنا الكثير من الأهداف، وكان نستمتع في لعب كرة القدم، وعلينا أن نفعل ذلك هنا أيضًا. استمتع بالمباريات واذهب إلى الملعب بإحساس بالسعادة والمضي قدمًا مباراة عقب مباراة".

وفاز اللاعب البرازيلي الدولي باللقب الأول مع ناديه السابق في موسم 2016-2017 وأصبح لاعبًا مؤثرًا بشكل كبير في تشكيل الريدز متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – بوطيب أقرب لقيادة الهجوم ضد حسين داي

رئيس بايرن: لدينا من يستطيع السيطرة على صلاح

اتحاد الكرة: حريصون على استكمال الدوري والكأس.. ونثق في إدارة الأهلي

عفيفي: اتحاد الكرة انحاز للعقل.. فهل سيلتزم الأهلي بما جاء في بيانه "التاريخي"

الزمالك وحسين داي.. أرقام متوازنة للأبيض أمام الفرق الجزائرية ورسالتان من الماضي