أحمد ناجي: أحببت فكرة انتقال صلاح إلى يوفنتوس.. ولكن

رشحت تقارير صحفية محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر للانتقال إلى يوفنتوس، وهو ما يجد قبولا كبيرا من جانب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب.

وصرح ناجي عبر إذاعة أون سبورت: "صلاح يلعب في صفوف ليفربول، فهو من أكبر أندية العالم، ويتمتع بجماهيرية كبيرة، والأكثر تتويجا بالبطولات في إنجلترا، فهو فريق مصنف رغم ابتعاده عن الألقاب لفترة".

وأضاف: "عندما قرأت الأخبار التي تتحدث عن انتقال صلاح ليوفنتوس، أحببت الفكرة لأن البيانكونيري فريق اعتاد التواجد في دائرة المرشحين لدوري أبطال أوروبا، واحتكر بطولات الدوري والكأس وكأس السوبر في إيطاليا خلال آخر 8 سنوات".

وتابع: "لذا فإن انضمام محمد صلاح ليوفنتوس، سيكون إضافة له وللنادي، وإذا لم يحدث فإنه يلعب حاليا بأحد أكبر أندية العالم".

وأشار أحمد ناجي إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري لم يحسم قراره النهائي بشأن استبعاد صلاح من معسكر مارس، والذي سيخوض خلاله المنتخب مباراة النيجر بتصفيات كأس الأمم إضافة إلى ودية نيجيريا.

صلاح سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كهداف للمسابقة، وصنع 7، بينما أحرز ستيرلنج 12 هدفا في البطولة نفسها وصنع 9.

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