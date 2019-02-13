بعد سحب شارة القيادة منه.. استبعاد إيكاردي من مواجهة الدوري الأوروبي

أعلن نادي إنتر ميلان قائمته لمواجهة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي والتي خلت من اسم هداف الفريق ماورو إيكاردي، وذلك بعد ساعات من سحب شارة القيادة منه ومنحها إلى سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

ويحل إنتر ضيفا على رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وكشف إنتر مساء الأربعاء عن القائمة المستدعاة للمباراة وقد خلت من اسم إيكاردي.

كان إنتر قد ذكر ظهر الأربعاء في بيان رسمي مقتضب :"النادي يعلن أن القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش".

يؤكد النادي أن سمير #هاندانوفيتش هو قائد إنتر الجديد. #FCIM — إنتر (@Inter_ar) February 13, 2019

كان الصراع على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية يوم السبت.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

صاحب الـ25 عاما انضم إلى إنتر في صيف 2013 قادما من سامبدوريا، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021، وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن تشيلسي وريال مدريد يرغبان في ضمه.

وشارك إيكاردي خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3 آخرين.

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