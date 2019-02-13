لاعب يونايتد: الفوز على توتنام وأرسنال خارج ملعبنا يحفزنا ضد سان جيرمان

يعتقد أندير هيريرا أن فريقه مانشستر يونايتد قادر على إسقاط باريس سان جيرمان في فرنسا وتعويض هزيمته في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل.

وقال هيريرا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن المباراة كانت متكافئة حتى الهدف الأول، لا يمكن القول بأننا كنا الفريق الأفضل، ولكنهم لم يكونوا أفضل منا كذلك. الأمر صعب لأنه عندما تلعب أمام مثل هذا الفريق، وهو فريق جيد، لا يكون لديك الرغبة في أن تهتز الشباك بأهداف من ركلات ركنية. وهم لم يخلقوا فرصًا من لعب مباشر في أول 65 دقيقة.

وأضاف "بعد الهدف الأول تمكنوا من اللعب بطريقة الهجمات المرتدة وهم يمتلكون لاعبين يتميزون بالسرعة الفائقة. وكانوا يقومون ببناء اللعب من الخلف، وكنا نضغط بطريقة جيدة، لذلك بعد الهدف تمكنوا من فتح تلك الثغرات التي لم يتمكنوا من إيجادها في الشوط الأول. تلك هي كرة القدم، حيث يكون هناك الكثير من الأشياء التي نتعلم منها. لا يمكن أن نستقبل أهدافًا من كرات ثابتة أمام هذا النوع من الفرق لأن كل شيء يصبح أكثر صعوبة".

وأوضح "الآن لدينا أمثلة جيدة. فقد فزنا خارج ملعبنا على توتنام، وفزنا خارج ملعبنا على أرسنال. وهي فرق في نفس قوة باريس سان جيرمان، لذلك سوف نذهب إلى هناك ونصعب الأمور عليهم. ولكن، وفي الوقت الحالي، علينا أن نفكر في مواجهة كأس الاتحاد أمام تشيلسي وعلينا أن نحتفظ بمركزنا بين الأربعة الكبار".

الخسارة من سان جيرمان كانت محطة النهاية لسلسلة خالية من الهزائم امتدت لـ11 مباراة تحت قيادة المدير الفني المؤقت أولي جونار سولشاير.

وواصل هيريرا "أعتقد أن هذه النتيجة لن تسبب لنا مشكلة وذلك نتيجة للطريقة التي انهزمنا بها، لو خسرت المباراة وأنت الفريق الأسوأ من خصمك فإن ذلك يمكن أن يكون مؤلمًا! وهم لم يسببوا الكثير من المشكلات لنا. ونحن كذلك لم نفعل، لكي أكون صادقًا، ولكن التعادل بنتيجة 0-0 كان من الممكن أن يكون نتيجة جيدة لأن كل الاحتمالات كانت ستصبح قائمة. الآن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لنا، ولكن وكما أخبرتكم من قبل، فإن لدينا أمثلة جيدة".

وأتم الإسباني "لن نضيع وقتًا في التفكير فيما حدث. مواجهة تشيلسي خارج ملعبنا تعتبر مباراة كبرى بالنسبة لنا، وقد خسرنا المباراة النهائية في كأس الاتحاد العام الماضي في الوقت الذي كنا نستحق فيها أن نفوز في رأيي. لدينا فرصة للمنافسة على كأس الاتحاد ومواصلة الاحتفاظ بمركزنا بين الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي".

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