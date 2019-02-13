سولشاير: أتمنى شفاء لينجارد ومارسيال قبل مواجهتي تشيلسي وليفربول

يتمنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد شفاء لاعبيه جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال من الإصابات التي تعرضا لها خلال الهزيمة بنتيجة 0-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

اللاعبان الموهوبان اضطرا لمغادرة ملعب المباراة وعدم المشاركة في الشوط الثاني من ذهاب دور الـ16، حيث شارك بدلاً منهما أليكسيس سانشيز وخوان ماتا.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يمكن أن تعتبر الإصابات هي المبرر في خسارتنا لأننا نمتلك لاعبين أمثال ماتا وسانشيز والذين يمتلكون قدرات كبيرة يمكن الاستفادة بها عند مشاركتهم".

وأضاف "لكن بالطبع، جيسي وأنتوني يمنحنا شيئًا مهمًا. دعونا نأمل ألا تكون إصابتيهما خطيرة".

ونظرًا لأنه هناك الكثير من المباريات الكبرى التي تنتظر يونايتد، والتي سيبدأها بمواجهة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي يوم الإثنين المقبل كما أن المواجهة المقبلة للفريق في الدوري ستكون ضد ليفربول يوم 24 فبراير في ملعب أولد ترافورد، وبالتالي سوف تكون هناك حالة من القلق بخصوص مدى جاهزية اثنين من أبرز لاعبي سولشاير.

وأوضح المدرب النرويجي "إنها إصابات في العضلات لذلك سوف ننتظر ونرى في غضون اليومين المقبلين".

وأردف "جيسي وأنتوني يمثلان جزءًا كبيرًا من فريقنا وعندما غادرا الملعب، في الشوط الثاني، لم نكن نتحرك بالقدر الكافي".

وأتم سولشاير "ربما نكون بحاجة لإيجاد طريقة لعب أخرى عندما لا يتواجد جيسي وأنطوني".

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