أسطورة ليفربول: في الوقت الحالي رحيم أفضل من صلاح

يرى كريج بيرلي لاعب تشيلسي السابق وستيف نيكول أسطورة ليفربول أن رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي يتفوق حاليا على لاعبنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

كل منهما يقود فريقه لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

وقال بيرلي لشبكة ESPN: " في الوقت الحالي رحيم أفضل من صلاح".

وأضاف "رحيم وصل إلى مستوى مرتفع في كل شىء. اللمسة، القوة، رؤية الملعب".

اتفق أسطورة ليفربول نيكول بقوله "علي أن أتفق مع هذا الرأي".

وأوضح "سيزار إزبيلكويتا ظهير تشيلسي أحد أفضل المدافعين في الدوري واجه رحيم في أفضل مستوياته".

وأردف "لم يكن يعرف كيف يدافع أمامه، لا يمكنه التعامل معه سرعة رحيم العالية".

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صلاح سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كهداف للمسابقة، وصنع 7، بينما أحرز ستيرلنج 12 هدفا في البطولة نفسها وصنع 9.

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