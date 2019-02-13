مدافع ليفربول: تشامبرلين سيعود في أقرب وقت ممكن

شدد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول على أن تواجد أليكس أوكسليد-تشامبرلين وريان بروستر في تدريبات الفريق، جاء بمثابة دفعة قوية لباقي فريق الريدز.

الثنائي تشامبرلين وبروستر، شاركا في المران الأول للريدز خلال المعسكر الذي يستمر لأربعة أيام في ماربيلا، وقوبل مشهد عودة الثنائي للتدريب باستقبال مبهج من جانب لاعبي الفريق.

وقال ترينت لموقع ناديه: "هو شيء يرفع الروح المعنوية للفريق بشكل كبير. كنا نراهم كل يوم في غرفة العلاج، وكان الجميع يسألهما بشكل غريزي عن موعد العودة. من المحتمل أن يكون تحديد موعد العودة صعباً قليلاً، ولكنهما أظهرا قدرتهما على دفع أجسادهم إلى أقصى حد والعودة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "لقد كانت رحلة طويلة حقاً لكل منهما. الثنائي بذل الكثير من العمل الشاق. ريان يحتاج إلى الكثير من الإيمان للتقدم في هذه السن المبكرة. هو لم يلعب مع الفريق الأول كثيراً، ولم تتح له الفرصة لإثبات نفسه. من المحتمل أن تكون الأمور صعبة عليه، ولكنه ربما استخدم الأمر كحافز. لقد أظهر تصميماً رائعاً لإظهار عودته للمدرب، وأنه يريد أن يكون ضمن الفريق الأول. هذا ما يهدف إليه، وأنا متأكد من أنه كان سيصل لهذا لولا الإصابة".

وأوضح "هذا الثنائي يجسد الروح المحيطة بالفريق وحول النادي، وأنه من الصعب للغاية كسر هذه الروح التي دائماً ما تعود إلى سابق عهدها عقب أي انتكاسات".

ترينت نفسه غاب عن الملاعب لفترة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها أمام برايتون، وغاب على إثرها عن مواجهات كريستال بالاس وليستر سيتي ووست هام يونايتد، قبل العودة كبديل يوم السبت الماضي أمام بورنموث.

وأكمل الإنجليزي الدولي: "لم أعان من إصابة قبل. كان شيئاً جديداً وصعباً بالنسبة لي. بفضل المدرب والجهاز الطبي، عدت سريعاً قبل الموعد المحدد. أنا بخير، وكان من الجيد المشاركة لدقائق في المباراة الماضية. هذا الأمر سيساعدني على العودة، وأتمنى البدء في بعض المباريات المقبلة".

وأتم "كان الأمر صعباً كونك لا تملك أي سيطرة عليه على الإطلاق، بينما عندما تتواجد في الملعب يكون لديك القليل من الشعور بالقدرة على التأثير في المباريات والمساعدة على تحقيق الفوز. كنت أحاول دعم اللاعبين على قدر استطاعتي. لم نحقق النتائج الي كنا نريدها، ولكننا تجنبنا الهزيمة وحصدنا ثلاث نقاط مؤخراً".

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