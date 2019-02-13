مصيلحي: كيف أجلت لجنة المسابقات لقاء الحرس وأبدلته بمواجهة أطول في الكأس؟

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 01:12

كتب : FilGoal

مصيلحي

تعجب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري من قرار لجنة المسابقات بإقامة لقاء فريقه أمام الإسماعيلي في كأس مصر في الـ21 من شهر فبراير الجاري بين مواجهتي الهلال السعودي في البطولة العربية.

وقال مصيلحي للصحفيين: "لجنة المسابقات أجلت لقاء حرس الحدود في الدوري لإعطاء الفريق راحة بين مواجهتي الهلال قبل أن تعلن عن مواجهتنا للإسماعيلي في الكأس".

وأضاف متسائلا "كيف تؤجل لقاء 90 دقيقة وتجعلنا نخوض أخرى من الوارد أن تمتد لـ120 دقيقة"؟

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وأردف "نحن نلعب باسم مصر والنادي الوحيد المستمر في البطولة العربية، نريد فقط المساندة".

ويواجه الاتحاد منافسه الهلال يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

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