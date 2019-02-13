مصيلحي: كيف أجلت لجنة المسابقات لقاء الحرس وأبدلته بمواجهة أطول في الكأس؟

تعجب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري من قرار لجنة المسابقات بإقامة لقاء فريقه أمام الإسماعيلي في كأس مصر في الـ21 من شهر فبراير الجاري بين مواجهتي الهلال السعودي في البطولة العربية.

وقال مصيلحي للصحفيين: "لجنة المسابقات أجلت لقاء حرس الحدود في الدوري لإعطاء الفريق راحة بين مواجهتي الهلال قبل أن تعلن عن مواجهتنا للإسماعيلي في الكأس".

وأضاف متسائلا "كيف تؤجل لقاء 90 دقيقة وتجعلنا نخوض أخرى من الوارد أن تمتد لـ120 دقيقة"؟

وأردف "نحن نلعب باسم مصر والنادي الوحيد المستمر في البطولة العربية، نريد فقط المساندة".

ويواجه الاتحاد منافسه الهلال يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

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