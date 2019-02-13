بيراميدز: لم نطلب استبدال مباراة الأهلي.. ما يحدث يشبه انسحاب الزمالك أمام المقاصة في 2017

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، إن ناديه لم يطلب استبدال مباراة الفريق ضد الأهلي في الدوري يوم 28 فبراير الجاري لتكون لقاء الفريقين في دور الـ16 لكأس مصر.

وأضاف عفيفي عبر برنامج "اللعيب": "لم نطلب استبدال المباراة، بل طرحنا التساؤل لماذا المسابقة الأقدم في مصر انطلق بها دور الثمانية ولم يستكمل دور الـ16 بعد"؟

وأشار إلى أن "الاستبدال لا يتناسب مع مطالب بيراميدز، ولكن جاهزين لمواجهة الأهلي في أي مسابقة بما لا يخل بتكافؤ الفرص، فلماذا هذه الضجة كل هذا القدر من السخونة"؟

وواصل أحمد عفيفي "في 2017 تكرر نفس الموقف، تحدد موعد لقاء الزمالك والمقاصة ثم قرر اتحاد الكرة تأجيل اللقاء ليوم واحد، ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك الموعد الجديد ولم يتوجه الفريق للملعب وتم اعتباره منسحبا فما يحدث ليس جديدا بشأن تغيير موعد مباراة، بل كل الاختلاف استبدال مباراة بأخرى في بطولة مختلفة بين نفس الفريقين في نفس اليوم".

وأردف "مصر دولة كبيرة وعريقة ومؤسسة للاتحاد الإفريقي، لذا الكلام عن احتمالية إلغاء الدوري مرفوض تماما من الجميع، المشاكل موجودة وسنتغلب عليها وسننظم كأس الأمم الإفريقية على أفضل ما يكون، لا نريد وضع أنفسنا في موقف الخائف من تنظيم البطولة حتى لا تفقد الجماهير الثقة في منظومة كرة القدم بالكامل".

وعن تطلعات الفريق بالموسم الجاري، رد أحمد عفيفي "بيراميدز عينه على كل البطولات.. بكل منطقية لقد ابتعد المركز الأول في بطولة الدوري، لذا نطمح للمركز الثاني أو الثالث، لكن تبقى أيضا كل التطلعات قائمة".

وأتم تصريحاته "أما كأس مصر.. كل الأندية على قدم المساواة وله الأولوية حاليا".

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