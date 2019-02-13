نيفيل: ثنائي سان جيرمان كان مذهلا.. ولينجارد نقطة التحول ليونايتد

أشاد جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق والمحلل الحالي بثنائي باريس سان جيرمان ماركو فيراتي وماركينيوس والدور الذي لعبه ضد الشياطين الحُمر.

وانتصر باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث نيفيل لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "سان جيرمان كان مميزا وسيطر على كل مجريات المباراة ولم يُمكن يونايتد من صناعة الهجمات وقطعوا الإمدادات عنهم".

وأضاف "فيراتي وماركينيوس كانا مذهلين في وسط الملعب".

وأردف "إصابة جيسي لينجارد أثرت كثيرا على يونايتد وسان جيرمان بدا رائعا بدون إدينسون كافاني ونيمار".

وعن أليكسيس سانشيز قال: "بدا لاعبا مختلفا عن ذلك الذي عرفناه في برشلونة وأرسنال، حاول أولي جونار سولشاير تحريره في اللقاء لكنه لم يقدم الإضافة لمطلوبة".

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