بالفيديو – باريس يكتب الهزيمة الأولى لسولشاير.. سان جيرمان يُسقط يونايتد

كتب باريس سان جيرمان الهزيمة الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه أولي جونار سولشاير بعدما تغلب عليه اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد.

واستضاف مانشستر يونايتد منافسه سان جيرمان في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا المباراة بريسنيل كيمبيمبي وكيليان مبابي في الدقائق 53 و60.

وبذلك لا يحتاج سان جيرمان في لقاء الإياب الذي سيقام في ملعبه في السادس من شهر مارس المقبل سوى للتعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بهدف دون رد للتأهل إلى ربع النهائي.

أما يونايتد فيحتاج لتسجيل هدفين لإدراك التعادل أو ثلاثية إن أراد التأهل لربع النهائي.

وأصبح سان جيرمان هو أول فريق فرنسي يحقق الفوز في أولد ترافورد على مانشستر يونايتد.

بداية اللقاء كانت حذرة جدا ولم يكن هناك فرص خطيرة خلال الشوط الأول عدا تسديدتين من ماركوس راشفورد وبول بوجبا من قبل يونايتد تصدى لها جيانلويجي بوفون.

في الناحية الأخرى أضاع مبابي فرصة هدف محقق من انفراد تام بديفيد دي خيا لكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل، وبعدها تصدى الحارس الإسباني لتصويبة آنخيل دي ماريا ولكن الحكم المساعد أشار بوجود اللاعب الأرجنتيني متسللا.

وأجرى يونايتد تبديلين اضطراريين بمشاركة خوان ماتا وأليكسيس سانشيز بدلا من جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال.

بداية الشوط الثاني كانت أسرع كثيرا عن نقيضه الأول وفيه كان سان جيرمان هو الطرف الأقوى والأخطر.

في الدقيقة 53 تصدى دي خيا لرأسية قوية من مبابي وهي كانت بمثابة تحذير قوي من الفرنسيين.

وبعد ذلك بدقيقة أرسل دي ماريا عرضية من ركلة ركنية من الناحية اليمنى حولها كيمبيمبي بتسديدة مباشرة في شباك دي خيا.

استمر الطوفان الهجومي لسان جيرمان وعقب مرور سبع دقائق فقط سجل مبابي الهدف الثاني بعد انفراده بمرمى يونايتد.

سيطر مانشستر يونايتد على باقي أحداث الشوط الثاني بعد استقباله لهدف مبابي ولكن دون خطورة تذكر على مرمى بوفون.

إذ اعتمد فريق المدرب سولشاير على التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن كل تصويبات أصحاب الأرض لم تجد طريقها لشباك الحارس الإيطالي المخضرم.

ودفع سولشاير بروميلو لوكاكو في الدقائق الستة الأخيرة لكنه لم ينجح في تقديم الإضافة الهجومية المتوقعة بدلا من راشفورد.

ذلك قبل أن يحصل بوجبا على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على الحكم ويُطرد في الدقيقة 90 وينتهى اللقاء بانتصار سان جيرمان بهدفين دون رد.

اقرأ أيضا:

بيان رسمي – بيراميدز: نرحب بمواجهة الأهلي في الكأس.. ومستعدون لمواجهة أي منافس

منافس الزمالك - لاعب حسين داي لـ في الجول: نواجه خصما قويا وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

لاسارتي: هذا سبب الدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب.. وما حدث لا يمت للعب النظيف

تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نتحدى الأهلي.. نثق في حكمته ونستبعد انسحابه