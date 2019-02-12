#ليلة_الأبطال بالفيديو – في 7 دقائق سان جيرمان يضرب يونايتد بهدفين

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 23:31

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

ظل اللقاء سلبيا لـ53 دقيقة لكن 7 دقائق فقط كانت كافية لباريس سان جيرمان لهز شباك مانشستر يونايتد مرتين متتاليتين.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 53 حول برينسيل كيمبيمبي عرضية آنخيل دي ماريا من ركلة ركنية من الناحية اليمنى بتسديدة مباشرة في الشباك.

أخبار متعلقة

#ليلة_الأبطال بالفيديو – كيف أضاع مبابي ذلك الهدف أمام يونايتد؟ مؤتمر #ليلة_الأبطال - سولاري: تصريحات جوارديولا؟ ليس لدي شيء لأضيفه

وعقب مرور سبع دقائق انفرد كيليان مبابي بديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وحول الكرة مباشرة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لسان جيرمان.

اقرأ أيضا:

بيان رسمي – بيراميدز: نرحب بمواجهة الأهلي في الكأس.. ومستعدون لمواجهة أي منافس

منافس الزمالك - لاعب حسين داي لـ في الجول: نواجه خصما قويا وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

لاسارتي: هذا سبب الدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب.. وما حدث لا يمت للعب النظيف

تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نتحدى الأهلي.. نثق في حكمته ونستبعد انسحابه

مبابي سان جيرمان ليلة الأبطال مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - ريال مدريد ضيفا على أياكس.. توتنام مع دورتموند 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة 40 دقيقة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند 49 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حسين داي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي ساعة | إفريقيا
سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك