ليلة_الأبطال بالفيديو – في 7 دقائق سان جيرمان يضرب يونايتد بهدفين

ظل اللقاء سلبيا لـ53 دقيقة لكن 7 دقائق فقط كانت كافية لباريس سان جيرمان لهز شباك مانشستر يونايتد مرتين متتاليتين.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 53 حول برينسيل كيمبيمبي عرضية آنخيل دي ماريا من ركلة ركنية من الناحية اليمنى بتسديدة مباشرة في الشباك.

وعقب مرور سبع دقائق انفرد كيليان مبابي بديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وحول الكرة مباشرة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لسان جيرمان.

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