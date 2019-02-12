خاص اتحاد الكرة يكشف عبر في الجول: حكم مباراة بيراميدز وسموحة لن يكون عربيا

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 21:27

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

كشف عصام عبد الفتاح عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، أن حكم مباراة بيراميدز وسموحة سيكون أوروبيًا.

بيراميدز يستقبل سموحة على استاد الدفاع الجوي في الجولة 22 من الدوري المصري، مساء الخميس المقبل.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com: "خاطبنا أكثر من اتحاد لجلب طاقم حكام أوروبي، على سبيل المثال خاطبنا إيطاليا وفرنسا وسلوفينيا والمجر والبرتغال وإسبانيا وهولندا وصربيا".

أخبار متعلقة

مؤتمر جروس: نحتاج تسجيل هدفين للفوز على حسين داي.. وهذه نوعية اللاعبين التي أحبها عصام عبد الفتاح لـ في الجول: تطبيق تقنية الفيديو في كأس إفريقيا ابتداء من ربع النهائي منسق لقاء الأهلي وسيمبا يشرح لـ في الجول سبب الخلاف بين لاسارتي ومدرب الفريق التنزاني أوباما: استفقنا سريعا من هزيمة جور ماهيا.. نريد المنافسة على الكونفدرالية

مضيفا: "راسلنا كل هذه الاتحادات وننتظر ردا، وحتى الآن لم نستقر على هوية الحكم بشكل نهائي".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد رفض فكرة الاستعانة بحكام من تونس أو الإمارات لإدارة المباراة، مطالبا بطاقم تحكيم مصري أو أوروبي.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز التاسع بـ 25 نقطة من نفس عدد المباريات.

اقرأ أيضا:

مؤتمر جروس: نحتاج تسجيل هدفين للفوز على حسين داي.. وهذه نوعية اللاعبين التي أحبها

#ليلة_الأبطال – بوجبا يقود خماسي يونايتد.. ومبابي مهاجم مع سان جيرمان

بيان رسمي – بيراميدز: نرحب بمواجهة الأهلي في الكأس.. ومستعدون لمواجهة أي منافس

منسق لقاء الأهلي وسيمبا يشرح لـ في الجول سبب الخلاف بين لاسارتي ومدرب الفريق التنزاني

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا نتحدى الأهلي.. نثق في حكمته ونستبعد انسحابه

عصام عبد الفتاح سموحة بيراميدز الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - أياكس (0) ريال مدريد (0) القائم يتصدى.. توتنام مع دورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة ساعة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند ساعة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - حسين داي يواجه الزمالك بثلاثي هجومي ساعة | إفريقيا
سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك