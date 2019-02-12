كشف عصام عبد الفتاح عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، أن حكم مباراة بيراميدز وسموحة سيكون أوروبيًا.

بيراميدز يستقبل سموحة على استاد الدفاع الجوي في الجولة 22 من الدوري المصري، مساء الخميس المقبل.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com: "خاطبنا أكثر من اتحاد لجلب طاقم حكام أوروبي، على سبيل المثال خاطبنا إيطاليا وفرنسا وسلوفينيا والمجر والبرتغال وإسبانيا وهولندا وصربيا".

مضيفا: "راسلنا كل هذه الاتحادات وننتظر ردا، وحتى الآن لم نستقر على هوية الحكم بشكل نهائي".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد رفض فكرة الاستعانة بحكام من تونس أو الإمارات لإدارة المباراة، مطالبا بطاقم تحكيم مصري أو أوروبي.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز التاسع بـ 25 نقطة من نفس عدد المباريات.

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