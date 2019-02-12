ليلة_الأبطال – بوجبا يقود خماسي يونايتد.. ومبابي مهاجم مع سان جيرمان

يقود بول بوجبا خط وسط مانشستر يونايتد الذي سيضم خمسة لاعبين أمام باريس سان جيرمان.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه سان جيرمان اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شاو- فيكتور ليندلوف- إيريك بايلي- آشلي يونج

في الوسط الدفاعي: أندير هيريرا- نيمانيا ماتيتش

في الوسط الهجومي: أنتوني مارسيال- بول بوجبا- جيسي لينجارد

في الهجوم: ماركوس راشفورد

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وفيل جونز وديوجو دالوت وخوان ماتا وفريد وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

أما تشكيل باريس سان جيرمان الذي أعلنه توماس توخيل جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: كيهرير- تياجو سيلفا- كيمبيمبي- خوان بيرنات

في الوسط: ماركو فيراتي- جوليان دراكسلر- ماركينيوس

في الهجوم: دانييل ألفيش- كيليان مبابي- آنخيل دي ماريا

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